«Il devait rappeler à quel point il est important» : Le retour de Romain Ntamack avec le XV de France est validé

Axel Cornic

Blessé en début d’année, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait pour le Tournoi des 6 Nations 2026, regardant Mathieu Jaibert briller à sa place. Mais l’ouvreur du Stade Toulousain est revenu à son meilleur niveau et a retrouvé le XV de France, à l’occasion du deuxième match du Nations Championship.

Il y a des sélectionneurs qui rêveraient d’avoir deux demi-d'ouvertures comme Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Ils sont en effet souvent cités parmi les meilleurs joueurs de la planète et Fabien Galthié se retrouve devant un énorme casse-tête avant chaque rencontre, pour choisir l’un d’entre eux. Face à l’Australie il a opté pour une troisième option, en alignant le joueur du Stade Toulousain en 10 et celui de l’UBB en 15.

« Je pense que c’était nécessaire pour lui de participer à cette tournée » Le résultat est très bon, puisque l’un comme l’autre ils ont livré une prestation de haut niveau. Mais pour Guy Novès il était surtout temps pour Romain Ntamack de faire taire certains débats. « Je pense que c’était nécessaire pour lui de participer à cette tournée afin de rappeler au staff à quel point il est important sur le terrain » a expliqué l’ancien du XV de France et du Stade Toulousain, dans un entretien accordé à Midi Olympique.