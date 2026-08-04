«Il a un gros coup à jouer» : On connaît peut-être la première surprise de la liste de Zinédine Zidane !

Présent dans l’After Foot ce lundi soir, Elton Mokolo s’est penché sur la première liste de Zinédine Zidane en évoquant la possible présence d’Estéban Lepaul pour les matches de la Ligue des Nations. Selon le consultant, l’attaquant du Stade Rennais, meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1, a un vrai coup à jouer dans les prochaines semaines.
C’est une nouvelle page qui s’écrit pour l’équipe de France avec la nomination de Zinédine Zidane en lieu et place de Didier Deschamps, à la tête des Bleus pendant quatorze ans. Un retour que l’ancien meneur de jeu attendait depuis longtemps. « J’ai regardé l’équipe de France à la fois comme un supporter, mais aussi comme un futur sélectionneur. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai refusé plusieurs propositions de clubs, a-t-il indiqué à sa présentation. Après mon expérience au Real Madrid, je me suis dit que je ne voulais que l’équipe de France. J’aurais très bien pu accepter un autre projet pendant que Didier Deschamps était en poste. Mais dès le lendemain de l’annonce de sa décision, j’étais animé par une seule idée : pouvoir être celui qui lui succéderait. »
Quatre matches de Ligue des Nations pour débuter
Il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir les Bleus à la sauce Zidane, avec quatre rencontres prévues fin septembre-début octobre pour le compte de la Ligue des Nations. D’abord à l’extérieur, le 25 septembre en Turquie puis le 28 en Belgique, avant deux matches au Stade de France contre l'Italie le 2 octobre puis le 5 octobre, de nouveau face à la Belgique. Zinédine Zidane pourrait faire appel à quelques nouveaux pour ces rendez-vous, et Elton Mokolo a déjà une idée précise.
« Estéban Lepaul a un gros coup à jouer »
Dans l’After Foot, le consultant a milité pour les débuts d’Estéban Lepaul en équipe de France. « Avant la liste qui tombera le 17 septembre, le meilleur buteur de Ligue 1 qui s'appelle Estéban Lepaul a un gros coup à jouer pour entrer dans cette fameuse première liste de Zinédine Zidane. Son statut a évolué. Au mois de mai, au moment de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde, ce statut n'était pas encore affirmé. Ça se justifiait qu'il ne soit pas en équipe de France parce qu’il y avait de la continuité depuis deux ans à travers les matchs éliminatoires, les matchs amicaux et donc c'était compréhensible. Là, les cartes sont redistribuées. Didier Deschamps est parti, Zinédine Zidane est arrivé. Il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent avec un joueur qui a ce fameux titre de meilleur buteur », a-t-il confié au micro de RMC.
« Zinédine Zidane va vouloir se démarquer de Didier Deschamps »
Pour Elton Mokolo, Estéban Lepaul a l’occasion de marquer des points avec Rennes dès la reprise de la Ligue 1. « La liste est le 17 septembre, on aura cinq matchs, dont contre le PSG, contre l'Olympique de Marseille et un match d'Europa League. Des scènes où Estéban Lepaul peut s'exprimer. Il ne devrait pas partir, je pense que c'est un atout, poursuit-il. Je me dis que par rapport à Zinédine Zidane, qui va vouloir se démarquer de Didier Deschamps et ne pas avoir une liste similaire à l'ancien sélectionneur, je pense qu'il va vouloir notamment s'appuyer sur le vivier de la Ligue 1. Et quoi de mieux que le meilleur buteur de Ligue 1 pour avoir une déclaration d'intention où tu te dis qu’en Ligue 1, indépendamment du PSG, tu peux aussi t'appuyer sur des forces vives en Ligue 1 avec un profil qui peut l'intéresser, un profil de joueur qui rôde dans la surface et qui est dans le meilleur moment de sa carrière. [...] Il n’y a pas de propriétaire en équipe de France, que des locataires. »