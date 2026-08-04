«Il a un gros coup à jouer» : On connaît peut-être la première surprise de la liste de Zinédine Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans l’After Foot ce lundi soir, Elton Mokolo s’est penché sur la première liste de Zinédine Zidane en évoquant la possible présence d’Estéban Lepaul pour les matches de la Ligue des Nations. Selon le consultant, l’attaquant du Stade Rennais, meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1, a un vrai coup à jouer dans les prochaines semaines.

C’est une nouvelle page qui s’écrit pour l’équipe de France avec la nomination de Zinédine Zidane en lieu et place de Didier Deschamps, à la tête des Bleus pendant quatorze ans. Un retour que l’ancien meneur de jeu attendait depuis longtemps. « J’ai regardé l’équipe de France à la fois comme un supporter, mais aussi comme un futur sélectionneur. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai refusé plusieurs propositions de clubs, a-t-il indiqué à sa présentation. Après mon expérience au Real Madrid, je me suis dit que je ne voulais que l’équipe de France. J’aurais très bien pu accepter un autre projet pendant que Didier Deschamps était en poste. Mais dès le lendemain de l’annonce de sa décision, j’étais animé par une seule idée : pouvoir être celui qui lui succéderait. »

Quatre matches de Ligue des Nations pour débuter Il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir les Bleus à la sauce Zidane, avec quatre rencontres prévues fin septembre-début octobre pour le compte de la Ligue des Nations. D’abord à l’extérieur, le 25 septembre en Turquie puis le 28 en Belgique, avant deux matches au Stade de France contre l'Italie le 2 octobre puis le 5 octobre, de nouveau face à la Belgique. Zinédine Zidane pourrait faire appel à quelques nouveaux pour ces rendez-vous, et Elton Mokolo a déjà une idée précise.

« Estéban Lepaul a un gros coup à jouer » Dans l’After Foot, le consultant a milité pour les débuts d’Estéban Lepaul en équipe de France. « Avant la liste qui tombera le 17 septembre, le meilleur buteur de Ligue 1 qui s'appelle Estéban Lepaul a un gros coup à jouer pour entrer dans cette fameuse première liste de Zinédine Zidane. Son statut a évolué. Au mois de mai, au moment de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde, ce statut n'était pas encore affirmé. Ça se justifiait qu'il ne soit pas en équipe de France parce qu’il y avait de la continuité depuis deux ans à travers les matchs éliminatoires, les matchs amicaux et donc c'était compréhensible. Là, les cartes sont redistribuées. Didier Deschamps est parti, Zinédine Zidane est arrivé. Il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent avec un joueur qui a ce fameux titre de meilleur buteur », a-t-il confié au micro de RMC.