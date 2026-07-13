Transferts - UBB : «Ça pourrait m’intéresser», Louis Bielle-Biarrey dévoile sa destination de rêve !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, l’avenir de Louis Bielle-Biarrey fait parler. L’ailier de 22 ans est en train de négocier sa prolongation de contrat à l’UBB. Mais le phénomène du XV de France n’exclut pas non plus l’idée d’un départ loin du Top 14. Il a d’ailleurs dévoilé sa destination de rêve si jamais il quittait le championnat de France.

L’avenir de Louis Bielle-Biarrey fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines maintenant. Alors qu’il négocie sa prolongation à l’UBB, et que le facteur des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 avec l'équipe de France de rugby à VII entre désormais dans l'équation, l’ailier de 22 ans pourrait également envisager un départ du club bordelais. Le phénomène du XV de France n’a d’ailleurs pas exclu cette éventualité. Il s’est même permis de dévoiler sa destination de rêve si jamais il venait à quitter le Top 14.

«C’est forcément enrichissant» « Découvrir une nouvelle culture ? Oui, ça pourrait m’intéresser. Découvrir une autre culture rugby, une autre façon de jouer, une autre manière de s’entraîner, c’est forcément enrichissant. J’ai l’impression que tous ceux qui ont vécu ce genre d’expérience en gardent de très bons souvenirs. Le pays qui me fait rêver ? La Nouvelle-Zélande, évidemment » a ainsi expliqué Louis Bielle-Biarrey dans un entretien accordé à Midi Olympique.