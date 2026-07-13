XV de France : Romain Ntamack respire enfin après ses galères et raconte tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime de pépins physiques à répétition ces derniers mois, Romain Ntamack avait notamment été contraint de tirer un trait sur le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Mais le demi d'ouverture du Stade Toulousain a réussi à remonter la pente et à surmonter ses galères, pour finalement retrouver la sélection cet été avec le Championnat des Nations. Et Ntamack savoure...

Et si les galères de blessures étaient enfin terminées pour Romain Ntamack, qui a beaucoup souffert des pépins physiques depuis le début de sa carrière ? En février dernier notamment, en raison d'un problème à un rein puis d'une douleur à l'ischio-jambier, l'ouvreur du Stade Toulousain avait été contraint de tirer un trait sur le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Mais la fin de cette saison 2025-2026 a été beaucoup plus savoureuse pour Ntamack, qui a raflé un nouveau titre en Top 14 avec son club, et dispute actuellement le Championnat des Nations avec les Bleus.

« C'est beaucoup de bonheur » Interrogé samedi après la victoire du XV de France contre l’Australie (42-26), une semaine après la défaite face à la Nouvelle-Zélande (32-34), Romain Ntamack a analysé la performance de son équipe : « C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Ce n'était pas passé loin la semaine dernière. Le groupe avait à coeur de faire une grosse performance. On savait que ça allait être compliqué face à une équipe d'Australie qui est très joueuse, très solide, très mobile. Ça a été compliqué en première mi-temps mais je pense que le plan de jeu a été respecté parfaitement. On a continué en deuxième mi-temps à avoir le même état d'esprit, en gommant les petites erreurs qui ont été les nôtres en première mi-temps. Après, ça a déroulé. Quand les matches se passent comme ça, quand la semaine se passe aussi bien, c'est vrai que de valider ça par une victoire, c'est toujours plaisant », a d'abord lâché le demi d'ouverture du XV de France, avant de revenir sur ses galères avec les blessures.