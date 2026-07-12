XV de France - «Que du bonheur» : Romain Ntamack met fin au malaise avec Matthieu Jalibert !

Pierrick Levallet

Privé de Damian Penaud contre l’Australie ce samedi, le XV de France a mis en place une surprise dans son équipe. Fabien Galthié a trouvé un moyen de faire cohabiter Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, qui évoluent au même poste d’ordinaire. Le demi d’ouverture du Stade toulousain n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction d’évoluer avec son homologue de l’UBB.

Face à l’Australie ce samedi, le XV de France devait faire sans Damian Penaud. Fabien Galthié a alors cherché une solution pour le remplacer, tout en essayant de faire cohabiter Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le sélectionneur des Bleus y est parvenu, et son équipe s’est imposée lors de la deuxième journée du Championnat des nations (42-26). Le demi d’ouverture du Stade toulousain n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’évoluer avec son homologue de l’UBB, enterrant ainsi le malaise qui était parfois évoqué entre eux-deux.

«C'est quand même assez facile de trouver les automatismes» « C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Ce n'était pas passé loin la semaine dernière. Le groupe avait à coeur de faire une grosse performance. On savait que ça allait être compliqué face à une équipe d'Australie qui est très joueuse, très solide, très mobile. Ça a été compliqué en première période mais je pense que le plan de jeu a été respecté parfaitement. On a continué après la pause à avoir le même état d'esprit, en gommant les petites erreurs qui ont été les nôtres en première période. Après, ça a déroulé » a d’abord expliqué Romain Ntamack dans des propos rapportés par L’Equipe.