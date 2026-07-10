Romain Ntamack : Ce problème dénoncé par un autre joueur du XV de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le XV de France affronte l’Australie dans le cadre de leur tournée estivale. Remplaçant d’Antoine Dupont, Maxime Lucu va évoluer aux côtés de Romain Ntamack. Mais pour le capitaine français, le manque de temps passé aux côtés du joueur du Stade Toulousain est plutôt regrettable, malgré une bonne entente entre les deux hommes.

Une semaine après la courte défaite (34-32) face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a l’occasion de réagir ce samedi face à l’Australie. La charnière des Bleus sera composée de Romain Ntamack et de Maxime Lucu, qui a d’ailleurs été interrogé sur son entente avec le joueur du Stade Toulousain.

« On aimerait bosser un peu plus mais on n'a pas le temps de gamberger » « Ce n'est jamais l'idéal avec deux entraînements, on aimerait bosser un peu plus mais on n'a pas le temps de gamberger. Les tournées sont faites ainsi, on a besoin de vite retrouver des automatismes mais avec Romain, on se connaît, on a déjà joué ensemble, on a des automatismes et ça s'est vite retrouvé aux entraînements. Il faut qu'on joue le plus juste possible pour bien lancer nos arrières et trouver de l'avancée face à une grosse défense. Romain est un grand champion, il connaît le système depuis un long moment donc les entraînements ont été bons », a ainsi réagi Maxime Lucu dans des propos relayés par l’Equipe, avant de poursuivre sur l’esprit revanchard du XV de France après la défaite face aux All-Blacks.