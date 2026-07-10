Louis Bielle-Biarrey : La discussion avec Antoine Dupont qui l'a convaincu de rejoindre une autre équipe

Axel Cornic

Considéré comme la nouvelle étoile montante du rugby français et mondial, Lousi Bielle-Biarrey a des projets pour l’avenir. L’ailier de 22 ans aimerait en effet participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, un peu comme a pu le faire Antoine Dupont avant lui en 2024, avec une médaille d’or historique à la clé.

La frontière entre le XV et le 7 pourrait se faire de plus en plus mince. Depuis qu’Antoine Dupont a choqué la planète avec son passage réussi d’une discipline à l’autre, ils sont nombreux à vouloir l’imiter. Et pas des moindres, puisqu’on parle de Louis Bielle-Biarrey, l’un des plus grands prodiges de sa génération.

« Antoine m’a parlé de son expérience à 7 et il l’a vraiment adorée » Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, l’international français a confirmé cette envie de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, expliquant en avoir discuté avec son illustre ainé. « Antoine m’a parlé de son expérience à 7 et il l’a vraiment adorée. Quand je l’ai vu vivre ça, je me suis dit : pourquoi pas ? Ça a l’air d’être une aventure incroyable » a expliqué Louis Bielle-Biarrey. « Après, rien n’est décidé. Mais si un jour l’opportunité se présente, je pense que participer aux Jeux olympiques représente quelque chose d’exceptionnel pour n’importe quel sportif. Ce sont des moments uniques, mais aussi une vraie remise en question ».