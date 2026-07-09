XV de France : Fabien Galthié est très inquiet pour Louis Bielle-Biarrey...

Absent de la tournée estivale du XV de France après une très longue saison, Louis Bielle-Biarrey profite ainsi d'un repos bien mérité. Il faut dire que Fabien Galthié avait annoncé très tôt à l'ailier de l'UBB qu'il était inquiet de son temps de jeu.
Pour Fabien Galthié, c'est toujours un casse-tête de composer son groupe pour les tournées estivales du XV de France. Ce fut encore le cas cette année puisqu'il a fallu gérer les cas de façon individuelle en ne forçant pas avec des joueurs très utilisés cette saison. C'est la raison pour laquelle Louis Bielle-Biarrey n'a par exemple pas été convoqué. « Il était hors de question de prendre Louis Bielle-Biarrey », lâchait même Fabien Galthié en conférence de presse. Il faut dire que l'ailier de l'UBB, élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, mais également de la Champions Cup, a vécu une saison très animée.
Galthié n'a pas hésité pour LBB
D'ailleurs, Fabien Galthié n'avait pas hésité à confier ses inquiétudes à Louis Bielle-Biarrey comme l'a confié le joueur de l'UBB dans les colonnes de L'EQUIPE. « On avait discuté lorsqu’il était venu à Bordeaux en fin de saison. Il m’avait dit que le mieux pour moi était de me reposer. Depuis quelque temps, Fabien est assez inquiet par rapport à mon temps de jeu », révèle-t-il avant de poursuivre.
«Depuis quelque temps, Fabien est assez inquiet»
« En fin de saison, on oublie un peu la fatigue avec les gros matches. Après le titre en Coupe des champions(le 23 mai contre le Leinster), on a tous beaucoup relâché et on a eu du mal à trouver l'énergie nécessaire pour bien finir. Mais la non-qualification pour la phase finale de Top 14 (l'UBB a fini 8e de la saison régulière) ne se joue pas sur les deux derniers matches (défaites contre Toulon et Clermont) mais bien avant. Et même si on s'était qualifiés, ça aurait été compliqué d'aller au bout. Mais globalement, on a vécu une belle saison. C'est toujours exceptionnel de remporter un titre. On ne doit pas le banaliser. On est très contents d'être champions d'Europe », ajoute Louis Bielle-Biarrey.