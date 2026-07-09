XV de France : Fabien Galthié est très inquiet pour Louis Bielle-Biarrey...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent de la tournée estivale du XV de France après une très longue saison, Louis Bielle-Biarrey profite ainsi d'un repos bien mérité. Il faut dire que Fabien Galthié avait annoncé très tôt à l'ailier de l'UBB qu'il était inquiet de son temps de jeu.

Pour Fabien Galthié, c'est toujours un casse-tête de composer son groupe pour les tournées estivales du XV de France. Ce fut encore le cas cette année puisqu'il a fallu gérer les cas de façon individuelle en ne forçant pas avec des joueurs très utilisés cette saison. C'est la raison pour laquelle Louis Bielle-Biarrey n'a par exemple pas été convoqué. « Il était hors de question de prendre Louis Bielle-Biarrey », lâchait même Fabien Galthié en conférence de presse. Il faut dire que l'ailier de l'UBB, élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, mais également de la Champions Cup, a vécu une saison très animée.

Galthié n'a pas hésité pour LBB D'ailleurs, Fabien Galthié n'avait pas hésité à confier ses inquiétudes à Louis Bielle-Biarrey comme l'a confié le joueur de l'UBB dans les colonnes de L'EQUIPE. « On avait discuté lorsqu’il était venu à Bordeaux en fin de saison. Il m’avait dit que le mieux pour moi était de me reposer. Depuis quelque temps, Fabien est assez inquiet par rapport à mon temps de jeu », révèle-t-il avant de poursuivre.