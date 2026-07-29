«Il n'y aura plus rien» : Un proche de Zinédine Zidane annonce la fin de sa carrière après l'équipe de France

Axel Cornic

En tant qu'entraineur, Zinedine Zidane n'a connu qu'un seul club, avec le Real Madrid. Une expérience assez maigre, même si cela lui a suffi pour remporter trois Ligues des Champions consécutives. A 54 ans, il a désormais décidé d'accepter de prendre les rênes de l'équipe de France, remplaçant ainsi Didier Deschamps.

On ne parle que de lui. Après des années d'attente, Zinedine Zidane est enfin devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde l'attendait avec impatience, mais c'est surtout le principal intéressé qui semblait tout particulièrement viser cet objectif depuis son départ du Real Madrid, en 2021.

« Il refuse le PSG et le Real parce que pour lui, son objectif, c'est l'équipe de France » Depuis sa présentation officielle dans les locaux de la FFF, les proches de Zidane font le tour des médias et livrent quelques anecdotes à son sujet. C'est le cas de Frédéric Hermel, biographe de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, qui assure qu'il a refusé le Real Madrid et le PSG pour succéder à Didier Deschamps. « Il y a eu une nouvelle proposition du Real en décembre dernier. En juin 2022, il y a eu une proposition du Paris Saint-Germain. Il refuse tout ça parce que pour lui, son objectif, c'est l'équipe de France » a-t-il révélé, au micro de Sud Radio.

« Je suis persuadé qu'après l'équipe de France, il n'y aura plus rien » Mais ce proche de Zinedine Zidane a surtout laissé entendre que ce chapitre avec l'équipe de France, pourrait déjà être le dernier de sa carrière d'entraineur. « Je suis persuadé qu'après l'équipe de France, il n'y aura plus rien. Il ne reprendra plus de club. Parce qu'il aura estimé qu'il aura fait tout ce qu'il pouvait faire à sa place » a assuré Hermel, qui a longtemps côtoyé le joueur puis le coach à Madrid, où il a été correspondant pour RMC pendant des nombreuses années.