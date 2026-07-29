Salaire de Zinédine Zidane en équipe de France : Philippe Diallo, président de la FFF, réagit au sujet qui intéresse tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En prenant les rênes de l’équipe de France, Zinédine Zidane devrait devenir le sélectionneur des Bleus le mieux payé de l’histoire avec des émoluments dépassant les 5 millions d’euros primes comprises. Invité de France Inter, Philippe Diallo, président de la FFF, a évoqué le sujet.

C’est officiel de ce mardi : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Une nouvelle page se tourne chez les Bleus après le mandat de Didier Deschamps, resté à son poste pendant 14 ans. « C’est une continuité, quelque part un rêve, a savouré Zidane en conférence de presse. J’ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années. Je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience avec le Real Madrid. Je l’ai connue gamin, j’ai commencé en minimes. J’ai franchi toutes les étapes jusqu’à la sélection A qui est le summum. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C’est la seule chose qui m’anime. »

Jusqu’à 5,4M€ par an pour Zidane ? Parmi les questions soulevées par le retour de Zinédine Zidane, celle de son salaire. Le sujet est revenu sur la table après le vote d’une réforme du sport professionnel français par l’Assemblée nationale et le Sénat le 8 juillet, prévoyant de limiter les revenus des salariés des fédérations à 450.000 euros par an. Un montant que l’ancien technicien du Real Madrid devrait toucher… chaque mois. Selon RMC, Zidane pourrait percevoir un salaire mensuel de 300.000 euros, soit 3,6 millions annuels, des émoluments qui devraient atteindre la barre des 5,4 millions d’euros avec les primes.

« Ce n’est pas une question d’argent » Présent au micro de France Inter ce mercredi, Philippe Diallo n’a pas échappé au sujet. « Sincèrement, ce n’est pas une question d’argent, a affirmé le président de la FFF. J’ai rencontré Zidane en février 2025. On n’a pas parlé d’argent. On a parlé d’envie, d’une fédération qui a envie que l’équipe de France gagne, et d’un joueur qui rêve en bleu. Et on n’a pas parlé d’argent. » Si les informations révélées par RMC étaient confirmées, Zidane deviendrait le sélectionneur le mieux payé de l’histoire. À titre de comparaison, Didier Deschamps touchait environ 3,8 millions d’euros chaque année.