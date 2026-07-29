Mercato : Bradley Barcola a décidé de rejoindre Liverpool, on connait la somme que les Reds ne voudraient pas dépasser pour faire venir l'attaquant du PSG

Alexis Brunet

C’est le feuilleton de l’été au PSG. Après plusieurs saisons du côté du club de la capitale, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat et un départ lors de ce mercato est fort probable. Liverpool serait très intéressé par la signature de l’international français, mais pas à n’importe quel prix puisqu’ils ne veulent pas dépasser les 116M€.

Après trois saisons, l’aventure de Bradley Barcola au PSG semble toucher à son terme. Souvent remplaçant à Paris, l’attaquant souhaite rejoindre un nouveau club pour gagner en temps de jeu et il a donc décidé de ne pas prolonger son contrat qui s’achève en 2028. Parmi les clubs intéressés par l’international français, c’est Liverpool qui aurait les faveurs du joueur et qui a donc commencé à échanger avec le double champion d’Europe pour étudier la faisabilité d’un transfert.

Le PSG veut 170M€ pour lâcher Barcola Désireux de respecter le choix de Bradley Barcola et ne comptant que sur des joueurs motivés à 100%, le PSG ne s’oppose pas à un transfert de l’attaquant, mais il faudra y mettre le prix. Selon diverses sources, le club de la capitale aimerait récolter environ 170M€ pour l’ancien Lyonnais. Une somme qui aurait été calculée par rapport aux récents transferts de Morgan Rogers à Chelsea pour 138M€ et d’Eliott Anderson à Manchester City pour 135M€. Une possible vente qui ferait de l’ancien Lyonnais l’un des plus gros transferts de l’histoire, mais surtout la meilleure vente de Paris, devant Neymar qui était parti pour 90M€ à l’été 2023.

Liverpool n’est prêt à monter que jusqu’à 116M€ Le PSG demande donc un sacré pactole pour le transfert de Bradley Barcola et cela pourrait effrayer son principal prétendant. Selon les informations de The Athletic, Liverpool ne souhaiterait pas monter aussi haut et aimerait boucler l’opération contre un chèque de 116M€ maximum. Reste à voir si Paris acceptera de baisser drastiquement ses attentes pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2028, qui a remporté les deux dernières Ligues des champions et qui sort d’une belle Coupe du monde avec l’équipe de France.