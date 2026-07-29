Michael Olise fait rêver le Real Madrid : Fabrizio Romano relance le feuilleton du mercato pour l’été prochain !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Michael Olise a été l’objet d’un long feuilleton sur le mercato. En pleine Coupe du Monde, certaines sources ont révélé que le Français souhaitait quitter le Bayern Munich pour le Real Madrid. Si finalement, cette piste est désormais terminée, le journaliste Fabrizio Romano estime que dès qu’une opportunité se présentera, le club espagnol tentera sa chance avec ce joueur qui fait rêver Florentino Perez.

Il aura été l’une des grandes attractions de ce mercato estival. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et ayant pris une nouvelle dimension en équipe de France, Michael Olise s’est retrouvé dans le viseur du Real Madrid cet été. A la recherche d’un ailier droit, le club madrilène a jeté son dévolu sur Olise, qui de son côté, n’a pas été insensible du tout à l’intérêt porté par le club madrilène à son égard. En effet, alors qu’il y a quelques semaines, la Coupe du Monde battait son plein, Foot Mercato notamment a révélé que le joueur de 24 ans souhaitait rejoindre le Real Madrid et en avait parlé à ses coéquipiers. Mais rapidement, l’opération s’est avérée impossible.

Le Real Madrid a rapidement démenti pour Olise « Face aux informations publiées dans divers médias concernant un supposé intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid C. F. souhaite préciser qu'il n'a entretenu aucun contact direct ou indirect avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage.Le Real Madrid tient également à souligner l'excellente relation institutionnelle qu'il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d'admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité », indiquait le Real Madrid par le biais d’un communiqué. Surtout, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a lui aussi mis fin au feuilleton il y a quelques jours.

Florentino Perez rêve toujours du Français « Ce n’est absolument pas un sujet pour nous. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Michael après ses vacances. Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l’année dernière déjà », confiait-il. Cependant, cela n’empêche pas le Real Madrid de continuer à rêver du Français. Comme l’a expliqué le journaliste Fabrizio Romano sur YouTube, le club madrilène n’a pas souhaité agir également car le club bavarois fermait la porte, et le Real Madrid ne souhaitait pas ternir sa belle relation avec son homologue allemand. Mais si un jour le Bayern venait à ouvrir la porte à un potentiel départ de Michael Olise, les « Merengue » sauteraient sur l’occasion.