Mercato Analyse - PSG : La vérité éclate dans le dossier Yan Diomandé

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, le dossier Yan Diomandé paraît partir dans tous les sens, l'ailier droit étant promis au PSG, avec qui un accord contractuel existait, avant que le Real Madrid n'emporte le deal en quelques jours, alors que ces dernières heures, L'Equipe évoquait une relance parisienne de dernière minute via de nouveaux intermédiaires de confiance. Cependant, si l'on applique une grille de lecture bien précise, une logique se dessine clairement...

Depuis quelques jours, le dossier Yan Diomandé apparaît a priori difficile à suivre. Il y a dix jours, tout paraissait pourtant très clair : l'ailier droit international ivoirien du Red Bull Leipzig était promis au Paris Saint-Germain, avec qui un accord contractuel avait été trouvé, et qui devait finaliser le transfert avec le club allemand. Mais une offensive éclair du Real Madrid la semaine dernière a soudainement inversé le deal, le club merengue opérant une grosse surenchère pour arracher l'affaire, suscitant dimanche soir une réaction du PSG loin d'être anodine : « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts ».

Une clé de compréhension se cache dans l'arrivée du Real ? Comme le10sport.com l'a analysé précédemment, si Paris a aussi rapidement lâché le dossier, c'est bien sûr pour ne pas entrer dans une surenchère folle pour Yan Diomandé, tant sur le contrat que le transfert. Mais il y a probablement une seconde raison : Diomandé est représenté actuellement par le groupe Roc Nation Sports, qui gère aussi les intérêts de deux stars déjà au Real Madrid, Endrick et surtout Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat et dont la prolongation n'a toujours pas été réglée. Dans un tel contexte, à partir du moment où le Real arrivait sur Diomandé, compte tenu des enjeux en cours dans le dossier Vinicius Jr, le club merengue comme les conseillers de l'attaquant ivoirien étaient mécaniquement poussés à favoriser le deal, afin de fluidifier au maximum leur relation en vue de la discussion à venir pour Vinicius.

La prolongation de Vinicius Jr, un élément à prendre en compte D'ailleurs, à l'heure où Diomandé doit théoriquement s'engager à Madrid dans les prochains jours, on a pu apprendre, comme par hasard, qu'une relance de la négociation pour la prolongation de contrat de Vinicius Jr allait se tenir cette semaine. Foot Mercato a ainsi relayé hier une information du très sérieux Sky Sports, annonçant que des négociations allaient reprendre cette semaine entre le Real Madrid et l'entourage de Vinicius afin de trouver une solution. Selon les informations du média, citées par Foot Mercato, Vinicius « devrait finalement rester au Real Madrid au-delà de ce mercato estival ». De quoi confirmer qu'a priori, le deal Diomandé ne pouvait plus s'ouvrir en l'état pour le PSG.