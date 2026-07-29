L'After Foot annonce le prix du transfert de Bradley Barcola... et glisse le nom de deux joueurs pour le remplacer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais certain, Bradley Barcola ne souhaite pas prolonger son contrat au PSG. Lié au club parisien jusqu’en juin 2028, l’ailier de 23 ans pourrait connaître un départ cet été, lui qui a donné sa priorité à Liverpool en cas de transfert. Mais alors que le double champion d’Europe en titre réclame un beau montant, l’émission l’After Foot a indiqué deux pistes plutôt intéressantes afin de remplacer le numéro 29 à Paris.

Le PSG pourrait vivre un départ majeur cet été. Arrivé au club il y a trois ans, Bradley Barcola semble plus que jamais sur le départ. Sans doute frustré de son statut de douzième homme à Paris, l’ailier de 23 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat au sein du club de la capitale comme l’Equipe l’a révélé il y a quelques jours. Lié jusqu’en juin 2028 au PSG, l’international Français se rapproche forcément d’un départ. Le club ne veut pas prendre le risque de le perdre gratuitement dans deux ans, ou encore de le vendre à un prix au rabais à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Et comme l’a indiqué Foot Mercato, en cas de départ, Bradley Barcola a fait de Liverpool sa destination privilégiée.

Le PSG valorise Barcola à 170M€ Des discussions ont déjà eu lieu entre les « Reds » et le numéro 29 du PSG. De leur côté, les dirigeants parisiens eux, ont annoncé la couleur concernant le prix de vente de leur joueur. Si certains médias annoncent 140M€, le PSG valoriserait en réalité Bradley Barcola à 170M€ ! Disposant de fonds et souhaitant absolument recruter le Français afin de consolider l’attaque, Liverpool va tenter de négocier avec Paris dans les prochaines semaines dans ce qui devrait être le feuilleton de l’été. D’après certaines sources, une première offre de 110M€ assortis de 40M€ de bonus devrait prochainement être soumise au PSG. En attendant, en cas de départ de Barcola cet été, le club parisien va certainement devoir recruter un nouvel ailier capable de jouer les seconds couteaux derrière Khvicha Kvaratskhelia.

« Ils vont piocher en Bundesliga je pense. Nusa ou El Mala, dans ce style là » Ce mardi soir, Walid Acherchour, présent sur les ondes de l’After Foot, a soumis deux propositions de jeunes joueurs capables de rejoindre le PSG cet été. « Barcola, ça se réglera à 140M€ et des bonus cette histoire. Il faudra trouver un remplaçant quand même. Quand tu vois Yan Diomandé 120M€ et Morgan Rogers 140M€... Je travaillais dessus ces derniers jours. Il faut quelqu’un du même profil. Marcus Rashford, ce n’est plus un joueur de course, plus comme avant. Nico Williams, c’est beaucoup de blessures. Et puis il faut un backup à Kvaratskhelia, qui est trop fort. Vinicius Jr, ce serait anti-PSG. Ils vont piocher en Bundesliga je pense. Nusa ou El Mala, dans ce style là. Un prospect derrière Kvaratskhelia qui pourra jouer des matchs en Ligue 1. Je pense que ce sera la stratégie. Rafael Leao, c’est la fausse bonne idée. Il est trop flemmard pour le style de jeu de Luis Enrique », a ainsi confié le consultant.