Le PSG réclame «beaucoup d’argent» pour Bradley Barcola : Fabrizio Romano annonce une grande nouvelle pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? L’international français ne semble pas enclin à prolonger son contrat chez les Rouge-et-Bleu, et Liverpool aimerait le recruter. Les dirigeants parisiens seraient toutefois plutôt gourmands pour le transfert de l’ailier de 23 ans, ce qui pourrait ralentir les négociations et offrir une dernière occasion au PSG de convaincre son joueur de rester.

L’avenir de Bradley Barcola au PSG se veut assez flou. Si son contrat expire en juin 2028, l’international ne serait pas vraiment enclin à le prolonger d’après RMC Sport. L’ailier de 23 ans souhaiterait obtenir un rôle plus important, et il pourrait l’obtenir loin de la capitale. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que l’ancien de l’OL n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool, qui cherche à remplacer Mohamed Salah. Mais les exigences financières du PSG pour le transfert de son attaquant pour jouer en la faveur des pensionnaires de la Ligue 1.

«Ce n’est pas un deal qui ira très vite» « Concernant Bradley Barcola, ce que je peux dire c’est qu’il ne faut pas attendre quelque chose d’imminent. Personne ne prêtait d’intérêt à l’histoire Barcola - Liverpool ces derniers mois, maintenant tout le monde est dessus. Mais ça ne veut pas dire que Liverpool signera Barcola aujourd’hui. Ce n’est pas un deal qui ira très vite. Ça prendra du temps, les négociations sont compliquées étant donné que c’est beaucoup d’argent. Vous devez négocier et discuter, même si le joueur est favorable au transfert » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Le PSG cherche un moyen de faire changer Barcola d'avis ? Le PSG pourrait ainsi profiter de la lenteur des négociations avec Liverpool pour essayer une dernière fois de convaincre Bradley Barcola de poursuivre l’aventure dans la Ville Lumière. Luis Enrique envisagerait de faire basculer Désiré Doué au milieu de terrain la saison prochaine, ce qui libérerait une place sur le côté droit de l’attaque. Bradley Barcola pourrait ainsi bénéficier d’un rôle plus important la saison prochaine. Si cela se produisait, l'international français pourrait très bien reconsidérer sa décision et envisager un avenir sur le long terme chez les champions de France.