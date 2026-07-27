Mercato Analyse - PSG : Pourquoi Paris a vite laché l'affaire sur Yan Diomandé...

Alexandre Higounet

Positionné depuis plusieurs semaines sur Yan Diomandé, l'attaquant international ivoirien du RB Leipzig, grand espoir du football mondial et priorité du club au poste d'ailier droit, le Paris Saint-Germain a officiellement renoncé au dossier il y a quelques heures, par l'intermédiaire d'un communiqué, suite à l'intervention du Real Madrid. Pourquoi le PSG lâche-t-il aussi vite l'affaire ? Décryptage...

Positionné depuis plusieurs semaines sur le dossier Yan Diomandé, l'attaquant international ivoirien du Red Bull Leipzig, avec lequel un terrain d'entente contractuel avait même plus ou moins été trouvé et qui constituait la grande priorité du club au poste d'ailier droit, le PSG a officiellement renoncé à sa venue il y a quelques heures. Par l'intermédiaire d'un communiqué, le club parisien a annoncé mettre un terme au deal.

La vitesse avec laquelle Paris a renoncé à Yan Diomandé surprend Le PSG a ainsi annoncé, comme relayé par Foot Mercato : « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts ». Quelques jours après l'arrivée du Real Madrid sur le dossier Diomandé, le PSG a donc retiré ses billes.