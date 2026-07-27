Mercato Analyse - PSG : Pourquoi Paris a vite laché l'affaire sur Yan Diomandé...

Positionné depuis plusieurs semaines sur Yan Diomandé, l'attaquant international ivoirien du RB Leipzig, grand espoir du football mondial et priorité du club au poste d'ailier droit, le Paris Saint-Germain a officiellement renoncé au dossier il y a quelques heures, par l'intermédiaire d'un communiqué, suite à l'intervention du Real Madrid. Pourquoi le PSG lâche-t-il aussi vite l'affaire ? Décryptage...
Positionné depuis plusieurs semaines sur le dossier Yan Diomandé, l'attaquant international ivoirien du Red Bull Leipzig, avec lequel un terrain d'entente contractuel avait même plus ou moins été trouvé et qui constituait la grande priorité du club au poste d'ailier droit, le PSG a officiellement renoncé à sa venue il y a quelques heures. Par l'intermédiaire d'un communiqué, le club parisien a annoncé mettre un terme au deal.
La vitesse avec laquelle Paris a renoncé à Yan Diomandé surprend
Le PSG a ainsi annoncé, comme relayé par Foot Mercato : « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts ». Quelques jours après l'arrivée du Real Madrid sur le dossier Diomandé, le PSG a donc retiré ses billes.
Un autre élément peut avoir joué
La vitesse avec laquelle les dirigeants parisiens ont lâché l'affaire, alors qu'ils étaient solidement positionnés et que le joueur était une priorité, n'est pas sans interpeler. Pourquoi renoncer si vite ? On entend l'argument du refus de la surenchère, comme celui que ne manquera pas développer Paris sur le fait de ne pas prendre un joueur qui n'est pas déterminé à signer au PSG. Mais pour que Paris renonce si vite, il y a probablement plus que cela. Et l'explication pourrait tenir en un fait simple : Yan Diomandé est représenté par le groupe Roc Nation Sports, qui s'occupe également des intérêts de deux stars du Real, Endrick et surtout Vinicius Jr. De facto, à partir du moment où le Real arrive sur Diomandé, compte tenu des enjeux en cours dans le dossier Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat et dont l'avenir est en suspens, le club merengue comme les conseillers de l'attaquant ivoirien sont mécaniquement amenés à favoriser le deal, afin de fluidifier au maximum leur relation en vue de la discussion à venir pour Vinicius, qu'elle porte sur une prolongation ou un départ. Dans un tel contexte, les chances du PSG dans le dossier Diomandé devenaient d'un coup très faibles, et le club de la capitale pourrait l'avoir compris, d'où son abandon rapide du dossier à partir du moment où Madrid a concrètement pris position.