Mercato Analyse - PSG : Le transfert de Barcola est déjà acté

Alexandre Higounet

Alors que le mercato est en train de s'agiter autour de Bradley Barcola, à qui il reste deux ans de contrat et pour qui Liverpool a lancé des contacts concrets avec le Paris Saint-Germain, l'issue - elle - ne fait aucun doute. L'attaquant parisien sera transféré cet été, et il apparait clair, dans le contexte, que la décision a été prise il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Explication.

Depuis quelques jours, le dossier Bradley Barcola est en train de sérieusement s'accélérer sur le mercato, jusqu'à prendre une tournure très concrète. Liverpool a lancé des premières négociations avec le Paris Saint-Germain si l'on en croit les informations des médias anglais, avec l'objectif d'obtenir un prix inférieur aux 170 millions d'euros exigés par le club de la capitale.

Ce n'est pas un hasard si Liverpool essaie de faire baisser le prix... Si du côté de Liverpool, on espère faire plier le PSG sur le prix, alors que dans le marché actuel le chiffre de 170 millions pour Barcola apparaît cohérent (si l'attaquant de Leipzig Yan Diomandé est acheté 120 millions d'euros par le Real Madrid, il est normal que l'attaquant du PSG coûte 170 millions), c'est qu'au sein de l'état-major des Reds, on a compris que le club parisien avait programmé depuis longtemps son départ et que son transfert était inscrit dans la campagne estivale. A Liverpool, on imagine que de facto, cela laisse une marge pour faire baisser le prix.