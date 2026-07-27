Bradley Barcola ne veut pas prolonger : Voilà pourquoi le PSG réclame un transfert historique

Axel Cornic

Relégué ces dernières années au rôle de joker de luxe derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola semble chercher un nouveau défi dans sa carrière. L'ailier aurait ainsi décidé de ne pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2028 et le Paris Saint-Germain ne serait pas contre un transfert... mais à un certain prix tout de même.

Après un dernier été très calme, ça s'anime enfin à Paris. Ce n'est toutefois pas le cas sur le front des arrivées, mais plutôt sur celui des départs. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee ont en effet déjà quitté le PSG et d'autres pourraient suivre, avec notamment un très gros nom.

« Il y a beaucoup de clubs sur lui, notamment Liverpool » Il s'agit évidemment de Bradley Barcola, dont l'avenir fait énormément parler en ce moment. Sous contrat jusqu'en 2028, l'ailier de 23 ans aurait décidé de ne pas prolonger et donc de possiblement donner un nouvel élan à sa carrière, loin du PSG. Et ça tombe bien, puisqu'il semble avoir la grosse cote sur le marché ! « Il y a beaucoup de clubs sur lui, notamment Liverpool » a assuré Fabrice Hawkins, dans l'After Foot de ce dimanche soir. « Ça fait plus de douze mois que le Paris Saint-Germain a entamé les discussions avec ses précédents agents et les actuels pour essayer d'étirer son contrat. Il n'y a pas d'accord de trouver et ils ont entériné le fait que Barcola ne prolongera pas ».

« Le PSG regarde ce qui se fait à l'étranger et notamment en Premier League » Les prétendants de Barcola ont toutefois intérêt à avoir de l'argent, puisque le PSG ne semble avoir aucune intention de le brader. « On parle de 170M€, Liverpool n'est pas disposé à mettre cette somme. Le PSG regarde ce qui se fait à l'étranger et notamment en Premier League avec le transfert d'un ailier comme Morgan Rogers qui a fait une bonne saison à Aston Villa, mais ce n'est pas tonitruant et il n'est pas titulaire avec l'équipe d'Angleterre » a précisé le spécialiste mercato de RMC. « Et pourtant, il est parti pour Chelsea pour 130M€. On parle de ces sommes là. Le Paris Saint-Germain demande 170 pour obtenir 140 ou 150. Mais en tout cas, à 120-130 il ne va pas sortir ».