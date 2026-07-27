Vinicius Jr veut le même contrat que Kylian Mbappé : Le Real Madrid fixe une condition non-négociable pour son transfert !

Pierrick Levallet

L’avenir de Vinicius Jr est toujours aussi incertain au Real Madrid. Les négociations pour sa prolongation sont au point mort puisque l’international auriverde souhaiterait avoir le même contrat que Kylian Mbappé et que le club madrilène refuse de le lui offrir. Les Merengue auraient d’ailleurs fixé une condition non-négociable pour un éventuel transfert de l’ailier de 26 ans.

Vinicius Jr ne sait toujours pas pour combien de temps il sera encore un joueur du Real Madrid. Sus contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier de 26 ans voit les négociations pour sa prolongation être au point mort. Il faut dire que le Brésilien réclamerait le même contrat que Kylian Mbappé, qui est le joueur le mieux payé de l’effectif. Et les Merengue refuseraient de s’aligner sur ses exigences financières. De ce fait, un transfert cet été ne serait pas à exclure. Mais la Casa Blanca a fixé une condition non-négociable pour un éventuel départ de sa star.

Le Real Madrid a fixé son prix pour Vinicius Jr D’après les informations de SPORT, le Real Madrid attendrait une opération à 160M€ pour se séparer de Vinicius Jr. Florentino Pérez et la direction madrilène ne devraient même pas s’asseoir à la table des négociations en cas d’offre inférieure à ce montant. Les pensionnaires de la Liga ne souhaiteraient pas perdre un joueur de ce calibre sans en tirer profit et voudraient également éloigner les opportunistes du mercato. Du côté d’Arsenal, l’intérêt pour Vinicius Jr serait bien réel même s’il n’en serait qu’à un stade précoce.

Une réunion à venir entre le Real Madrid et Vinicius Jr pour sa prolongation ? Le média espagnol précise que le Real Madrid, de son côté, aurait également prévu une réunion avec Vinicius Jr dans quelques jours, afin de déterminer si un accord pour sa prolongation peut être trouvé. Si ce n’est pas le cas, la Casa Blanca devrait se montrer disposée à écouter les offres tout en respectant les critères fixés par Florentino Pérez et le board madrilène. Reste maintenant à voir si les deux parties pourront trouver un terrain d’entente pour que Vinicius Jr puisse continuer à écrire son histoire dans la capitale espagnole.