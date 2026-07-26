Le PSG réclame «une grosse d’argent» pour son transfert : Fabrizio Romano dévoile la prochaine destination de Bradley Barcola !

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? Si l’ailier de 23 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Le club de la capitale chercherait donc une solution, et un transfert ne serait plus à exclure. Fabrizio Romano semble d’ailleurs avoir déjà dévoilé la prochaine destination de l’international français.

L’avenir de Bradley Barcola au PSG s’annonce assez flou. Si son contrat court jusqu’en juin 2028, l’international français serait plutôt réticent à l’idée de prolonger selon RMC Sport. Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la tendance. Et le journaliste spécialiste du mercato s’est permis de dévoiler la prochaine destination de l’ailier de 23 ans en cas de départ du PSG.

«Le deal pour la prolongation de Barcola au PSG est complètement bloqué» « Lorsque Barcola était déclaré comme intouchable, j’ai dit toujours dit qu’il pouvait y avoir du mouvement. Pourquoi ? Parce qu’il y a un an, en août 2025, Liverpool voulait le signer. Le deal n’a pas abouti parce que le PSG le considérait comme intouchable à l’époque. Et d’habitude, quand vous fermez les portes pour un deal aussi important, vous devez trouver un accord autour d’un nouveau contrat. Barcola et le PSG ont eu des conversations en septembre et octobre à ce sujet mais aucun accord n’a été atteint. Et depuis des mois, les discussions pour une prolongation sont restées en stand-by. Le deal est complètement bloqué. J’ai la confirmation qu’il ne signera pas un nouveau contrat au PSG. Le PSG est toujours détendu parce qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

«Barcola considère Liverpool comme la destination parfaite» « Mais le PSG ne veut pas de joueurs malheureux au club. Quand un joueur veut partir, le PSG est ouvert à l’idée de trouver des solutions. Et c’est ce qui va arriver avec Barcola, le PSG va accueillir les offres pour lui. Et pour que Barcola parte, vous devez toujours trouver un accord financier. Le PSG va réclamer une grosse somme d’argent. Je pense que ce sera moins que 170M€, mais ce sera toujours un gros montant. Concernant sa destination, je le répète depuis des mois : Liverpool. Liverpool le voulait il y a un an et le veut toujours maintenant. Les Reds travaillent sur le dossier depuis avril. Je maintiens ma position. Bradley Barcola est intéressé par le projet de Liverpool et considère le club comme la destination parfaite. Mais il faut encore l’accord avec le PSG » a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato.