Le PSG prévient Liverpool pour Bradley Barcola : Voilà le montant réclamé pour le transfert historique de l’international français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus que deux ans de contrat, Bradley Barcola a pris la décision de ne pas prolonger avec le PSG. Un départ dès cet été est donc possible pour l’international français, mais pas à n’importe quel prix. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait bien enregistrer la plus grosse vente de son histoire.

Concentré uniquement sur la Coupe du monde 2026 jusque-là, Bradley Barcola semble avoir pris une décision importante concernant son avenir au PSG. Recruté à l’été 2023 en provenance de l’OL contre 50M€, l’international français (28 sélections) ne prolongera pas son contrat, comme révélé par L’Équipe ce dimanche. À deux ans de la fin de son bail et alors que le club de la capitale est annoncé sur la piste de Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco) et Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig), un départ dès cette période de mercato est clairement une possibilité.

Barcola valorisé à 170M€ par le PSG ? L’Équipe précise en revanche que Bradley Barcola ne forcera pas son départ, lui qui est courtisé par Liverpool, Arsenal, le Bayern Munich et Chelsea. Selon le quotidien sportif, le PSG valorise son joueur à plus de 120M€, tandis que, pour le moment, les Gunners ne se sont positionnés qu’à environ 80-90M€. Plus encore, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs, le club de la capitale estime que l’ailier âgé de 23 ans vaut aujourd’hui 170M€.

Les transferts de Rogers et Anderson comme référence Plusieurs facteurs expliquent ce montant, notamment le fait que Bradley Barcola soit désormais un double vainqueur de la Ligue des champions et qu’il suscite l’intérêt de nombreux clubs. Le PSG se base également sur les transferts de Morgan Rogers (24 ans) et Elliot Anderson (23 ans). Le premier a rejoint Chelsea en provenance d’Aston Villa contre 137M€, tandis que le second a été recruté par Manchester City depuis Nottingham Forest pour 135M€. Ce qui serait une vente historique pour Paris, dont le record est pour le moment détenu par Neymar, parti à Al-Hilal dans le cadre d’un transfert de 90M€ il y a trois ans.