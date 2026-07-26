Départ du PSG : Bradley Barcola a pris sa décision, le mercato va être chamboulé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il est assurément l’un des joueurs importants à suivre sur ce mercato estival du côté du PSG. A 23 ans, Bradley Barcola fait face à un tournant de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ailier français aurait pris la décision de ne pas renouveler son contrat à Paris. Et forcément, cela ouvre plus directement la porte à un départ cet été.

Le mercato estival du PSG s’accélère à tous les niveaux. Si au cours des derniers jours, plusieurs dossiers importants ont été évoqués du côté du club parisien (Diomandé, Rodri…), les dirigeants vont également devoir gérer le cas de Bradley Barcola. Arrivé au PSG en 2023, l’ailier désormais âgé de 23 ans a acquis un nouveau statut dans la capitale. S’il a énormément progressé au point de devenir l’un des ailiers les plus convoités du monde, le joueur formé à l’OL ne s’est jamais véritablement imposé en tant que titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Barré par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sur les ailes, Barcola vient de prendre une décision très importante concernant son avenir.

Barcola ne prolongera pas au PSG En effet, comme le révèle l’Equipe ce dimanche, Bradley Barcola a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG ! Pour rappel, l’international Français est lié au club parisien jusqu’en juin 2028. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants franciliens tentent de conserver le numéro 29 et de lui faire signer un nouveau bail assorti d’une belle revalorisation salariale. Cependant, comme l’indique le quotidien sportif, ce n’est pas l’argent qui compte pour Barcola. Souvent utilisé dans un rôle de 12ème homme à Paris, l’attaquant parisien ne se voit pas continuer dans ce schéma pour la suite de sa carrière…

Quatre clubs veulent recruter le Français cet été Forcément, cela pose rapidement la question d’un possible départ du PSG cet été. Selon le quotidien sportif, quatre clubs se sont déjà positionnés pour l’accueillir cet été. Liverpool, le Bayern Munich, Chelsea, et Arsenal sont tous candidats afin de le recruter dans les prochaines semaines. Cependant, de son côté, Barcola a déjà écarté les « Blues » comme potentielle destination. Forcément, le marché des ailiers cet été va conditionner son avenir. Quoi qu’il en soit, Bradley Barcola ne forcera pas son départ, mais en cas de grosse offre et de projet intéressant, cela pourrait clairement changer la donne.