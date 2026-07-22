Mercato : Bradley Barcola est «le joueur de trop» au PSG, un journaliste anglais annonce son prochain club ?

Axel Cornic

Ce mercato estival est surtout marqué par les départs du côté du Paris Saint-Germain, avec Gonçalo Ramos qui a fait ses adieux et Kang-in Lee qui devrait bientôt le suivre. Un autre gros nom pourrait également faire ses valises et il s'agit de Bradley Barcola, sous contrat jusqu'en 2028 et très apprécié du côté de la Premier League.

Après la première Ligue des Champions parisienne, Luis Enrique avait réussi à garder un groupe inchangé. Mais il ne réitérera pas cet exploit, puisque le PSG a déjà vu plusieurs joueurs partir en ce mercato estival et il y a des grandes chances que ça continue. Le prochain pourrait être Bradley Barcola, dont l'avenir fait beaucoup parler en ce moment.

Arsenal prêt à foncer sur Barcola ? C'est surtout le cas en Angleterre, où après Liverpool un autre club pourrait décider de miser sur l'international français de 23 ans. Il s'agit d'Arsenal, qui à en croire les dernières indiscrétions de Sky Sports pourrait bien se tourner vers lui après l'échec Morgan Rogers, parti à Chelsea. « Barcola est un joueur à suivre de près. Si vous regardez la saison dernière, lors des matchs les plus importants du PSG, Kvicha Kvaratshkelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient titulaires à chaque fois. Barcola était le joueur de trop » a expliqué le journaliste Dharmesh Sheth.