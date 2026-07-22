Mercato : L’offre décevante du FC Barcelone qui pousse de plus en plus Ferran Torres vers le PSG !

Alexis Brunet

Pour se renforcer en attaque cet été, le PSG pisterait le buteur de la dernière finale de Coupe du monde : Ferran Torres. Ce dernier évolue pour le moment au FC Barcelone, mais l’offre de prolongation faite par le club espagnol serait jugée comme particulièrement décevante par le joueur, qui se rapproche donc de plus en plus de Paris.

Avec le départ de Gonçalo Ramos et celui à venir de Kang-in Lee, ainsi que celui possible de Randal Kolo Muani voire de Bradley Barcola, le PSG est donc dans l’obligation de se renforcer offensivement cet été. Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé à s’activer et depuis plusieurs jours les rumeurs se font nombreuses au sujet de Ferran Torres. Le joueur du FC Barcelone serait souhaité par Luis Enrique qui le connait bien et qui aimerait donc l’incorporer à son secteur offensif.

Ferran Torres est déçu par l’offre de prolongation du FC Barcelone Si le PSG s’intéresse à Ferran Torres, c’est donc car il est apprécié par Luis Enrique, qui aimerait bien pouvoir compter sur sa polyvalence pour remplacer Gonçalo Ramos. Le buteur de la dernière finale de la Coupe du monde est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027 et s’il y a transfert, il y a de fortes chances pour que cela soit pour cet été. Toutefois, selon les informations d’El Desmarque, les Blaugrana auraient tenté de retenir leur joueur en lui offrant une prolongation. Cette dernière aurait toutefois été jugée comme décevante par Torres tant d’un point de vue financier que sportif, ce qui le pousserait de plus en plus à rejoindre Paris.