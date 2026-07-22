Balerdi revient à l'OM, mais son mercato est loin d'être terminé : Il veut toujours quitter le club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après plusieurs semaines vacances, Leonardo Balerdi a fait son retour à l’entraînement ce mercredi. Néanmoins, le défenseur argentin de 27 ans ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille est à l’écoute des offres pour son joueur, intéressé par un nouveau défi dans sa carrière.

Comme attendu, l’OM s’agite sur le marché des transferts et cherche dans un premier temps à renflouer les caisses en bouclant plusieurs ventes. Mason Greenwood (Fenerbahçe), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) ou encore Hamed Junior Traoré (Genoa) ont déjà quitté la cité phocéenne, et d’autres joueurs vont suivre dans les prochaines semaines.

« Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs » « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif, avait prévenu au début du mois Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, dans un entretien accordé à La Provence. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an. »