Transfert de Bradley Barcola : Le PSG a fixé ses conditions !

Pierrick Levallet

Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le PSG pourrait perdre un autre joueur cet été. Bradley Barcola est évoqué sur le départ depuis un moment maintenant. L’international français est notamment sur les tablettes de plusieurs clubs en Premier League. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois fixé leurs conditions pour un éventuel transfert de l’ailier de 23 ans.

Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le PSG pourrait se séparer de Bradley Barcola cet été. L’international français aspire à un rôle plus important, alors qu’il est barré par la concurrence d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sous les ordres de Luis Enrique. Le10Sport.com vous a alors révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le mercato. Mais un autre cador de Premier League aurait rejoint la danse pour l’ancien de l’OL.

Le PSG a fixé son prix pour Bradley Barcola ? D’après les informations du Sun, le profil de Bradley Barcola plairait aussi à Manchester United. The Athletic insiste toutefois sur le fait que Liverpool et Arsenal resteraient à l’affût pour l’attaquant du PSG. De son côté, le club de la capitale ne serait pas spécialement vendeur. Une offre d’environ 117M€ pourrait toutefois amener les Rouge-et-Bleu à réfléchir à un éventuel transfert de Bradley Barcola cet été. Le PSG ne devrait en tout cas pas ouvrir la porte en cas de proposition inférieure à ce montant.