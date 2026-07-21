PSG : Un club est en admiration sur Bradley Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Bradley Barcola devrait s'emballer dans les prochaines heures après la fin de la Coupe du monde. L'ailier du PSG, frustré par sa situation, pourrait réclamer son départ. Un dossier suivi de très près par Liverpool qui serait tout simplement en admiration avec l'international français.

Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola est l'un des dossiers les plus épineux à gérer pour le PSG cet été. Et pour cause, l'ailier français ne semble pas avoir l'intention de prolonger son bail, ce qui va placer le club parisien dans une situation extrêmement problématique qui pourrait même contraindre à une vente forcée. Et bien évidemment, ce dossier risque d'attirer de nombreuses convoitises, à commencer par la Premier League. Selon les informations du journaliste anglais David Lynch, Liverpool est toujours en admiration face à Bradley Barcola.

Liverpool toujours à fond sur Barcola ? « Petit point sur Bradley Barcola et l’état d’avancement du dossier. Des sources à Liverpool m’ont confirmé cette semaine qu’ils l’appréciaient énormément en tant que joueur. Cela ne fait aucun doute. Ils font partie des nombreux clubs qui l’apprécient vraiment beaucoup. Leur admiration ne date pas d’hier, et ils continuent véritablement à l’admirer à l’approche de ce mercato », a-t-il confié sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.