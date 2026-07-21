Jackpot de 150M€ pour le PSG : La presse anglaise annonce du lourd pour les jours à venir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a déjà bouclé pour un peu plus de 100M€ de ventes avec les départs respectifs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee au Milan AC et à l'Atlético de Madrid, la presse anglaise annonce ce qui pourrait bien être la prochaine vente du club de la capitale : Ibrahim Mbaye vers Aston Villa. Un deal qui pourrait permettre de passer à un total de 150M€ de ventes...

La Coupe du Monde 2026 vient tout juste de toucher à sa fin, ce qui devrait ainsi permettre au mercato de s'accélérer chez les cadors européens, dont le PSG. Le club francilien s'est jusqu'ici surtout penché sur les ventes de ses éléments indésirables et a déjà récupérer un joli jackpot de plus de 100M€ avec les signatures de Gonçalo Ramos au Milan AC (deal estimé entre 60 et 75 M€) et celle à venir de Kang-in Lee à l'Atlético de Madrid (pour un montant supérieur à 40 M€). Le PSG renfloue donc ses caisses, et ce n'est pas terminé...

Mbaye direction Aston Villa ? Selon les révélations du média anglais The Athletic, Aston Villa aurait fait d'Ibrahim Mbaye (18 ans) sa grande priorité du moment en attaque. Le transfert imminent de Morgan Rogers à Chelsea, qui avoisine les 130M€, pousse donc Unai Emery à se pencher sur le recrutement d'un nouvel attaquant, et c'est bel et bien l'international sénégalais du PSG qui arriverait en tête de sa short-list devant Crysencio Summerville (West Ham United) et Alejandro Garnacho (Chelsea).