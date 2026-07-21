Mercato - L’OM s’active pour ses nouvelles recrues : Une piste vient tout juste de s’écrouler !

Malgré ses grosses difficultés financières de l'été, l'OM reste attentif aux bonnes affaires sur le marché des transferts et tente de recruter malin. Le nom de Malang Sarr, libre après son départ du RC Lens en fin de contrat, était d'ailleurs annoncé sur la short-list de Grégory Lorenzi. Mais le défenseur central prend finalement la direction de l'Arabie Saoudite...
« La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui », confiait récemment Grégory Lorenzi en conférence de presse, et le nouveau directeur sportif de l'OM a donc dressé la feuille de route pour ce mercato estival : dégraisser l'effectif au maximum, et recruter malin. C'est la raison pour laquelle l'OM s'est d'ailleurs penché dernièrement sur un profil bien connu en Ligue 1, et qui était libre de tout contrat : Malang Sarr (27 ans).
Sarr courtisé par l'OM
Libre après la fin de son contrat avec le RC Lens en fin de saison dernière, Sarr faisait donc partie des bonnes affaires de l'été à tenter pour l'OM. Fort de sa solide expérience en Ligue 1 (169 matchs), il aurait pu s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Génésio. Mais il n'en sera rien, puisque selon les révélations de Fabrizio Romano, Malang Sarr a finalement décidé de privilégier l'Arabie Saoudite et un nouveau challenge au NEOM SC malgré les nombreuses offres reçues en Europe.
L'OM devra aller chercher ailleurs
L'OM devra donc se tourner vers d'autres profils que celui de Malang Sarr pour garnir son secteur défensif cet été, tout en répondant aux exigences fixées par Grégory Lorenzi : « Nous voulons construire un groupe équilibré, composé de joueurs expérimentés, capables de répondre aux exigences de la Ligue 1 et des compétitions européennes, mais aussi de jeunes joueurs à fort potentiel qui permettront au club de préparer l'avenir. Un effectif ne se construit pas en un mercato. Il faut de la stabilité et du temps pour créer une véritable dynamique collective », a récemment confié le directeur sportif de l'OM. Affaire à suivre...