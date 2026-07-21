Mercato - L’OM s’active pour ses nouvelles recrues : Une piste vient tout juste de s’écrouler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses grosses difficultés financières de l'été, l'OM reste attentif aux bonnes affaires sur le marché des transferts et tente de recruter malin. Le nom de Malang Sarr, libre après son départ du RC Lens en fin de contrat, était d'ailleurs annoncé sur la short-list de Grégory Lorenzi. Mais le défenseur central prend finalement la direction de l'Arabie Saoudite...

« La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui », confiait récemment Grégory Lorenzi en conférence de presse, et le nouveau directeur sportif de l'OM a donc dressé la feuille de route pour ce mercato estival : dégraisser l'effectif au maximum, et recruter malin. C'est la raison pour laquelle l'OM s'est d'ailleurs penché dernièrement sur un profil bien connu en Ligue 1, et qui était libre de tout contrat : Malang Sarr (27 ans).

Sarr courtisé par l'OM Libre après la fin de son contrat avec le RC Lens en fin de saison dernière, Sarr faisait donc partie des bonnes affaires de l'été à tenter pour l'OM. Fort de sa solide expérience en Ligue 1 (169 matchs), il aurait pu s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Génésio. Mais il n'en sera rien, puisque selon les révélations de Fabrizio Romano, Malang Sarr a finalement décidé de privilégier l'Arabie Saoudite et un nouveau challenge au NEOM SC malgré les nombreuses offres reçues en Europe.