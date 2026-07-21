Départ de Deschamps : La FFF fait fuiter une information sur la future arrivée de Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France devrait intervenir dans les prochains jours. Pour son retour, le Ballon d’Or 1998 pourra compter sur une équipe élargie autour de lui, comprenant notamment certains de ses fidèles adjoints du temps du Real Madrid.

Une page se tourne avec le départ de Didier Deschamps après la fin de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. L’arrivée de Zinedine Zidane devrait être officialisée dans les prochains jours par la FFF, comme l’avait confirmé son président Philippe Diallo avant le match pour la troisième place samedi soir. « J’avais dit que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour respecter le travail de Didier et de son équipe. D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier », a-t-il assuré au micro de beIN Sports.

Zidane veut « construire quelque chose à lui dans un cercle de confiance proche et absolu » Émergeant comme l'unique candidat crédible au poste, Zinedine Zidane a eu tout le temps de préparer son retour chez les Bleus, et notamment la composition de son staff. Didier Deschamps ne sera pas le seul à plier bagage puisque la plupart de l’encadrement tricolore va changer à de rares exceptions, dans des fonctions annexes. Avec ce renouveau, Zidane ne souhaite pas « raser pour raser » mais « construire quelque chose à lui dans un cercle de confiance proche et absolu », précise-t-on autour de la FFF, dans des propos rapportés par L’Équipe.