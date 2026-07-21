PSG - Barcola sur le départ : Une folie à 120M€ pour le remplacer ?

La rédaction

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait perdre Bradley Barcola cet été. L’international français est annoncé sur le départ depuis quelques jours maintenant. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens penseraient à Yan Diomandé. Mais doivent-ils céder aux caprices du RB Leipzig pour le transfert du crack de 19 ans ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses devraient s’emballer un peu plus maintenant que la Coupe du monde 2026 est arrivée à son terme. Les dirigeants parisiens pourraient notamment être amenés à se séparer de Bradley Barcola après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool, qui pourrait lui offrir un rôle plus important.

Bradley Barcola barré par la concurrence au PSG ? Il faut dire que Bradley Barcola ne fait pas office de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. S’il reste un joueur important, l’ailier de 23 ans reste malgré tout bloqué par la concurrence d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Un départ du PSG serait donc tout-à-fait possible, même si les Rouge-et-Bleu ont fixé leur prix à 150M€ d’après certaines sources. Les doubles champions d’Europe en titre se seraient ainsi déjà penchés sur la question de la succession de l’ancien de l’OL.