Départ du PSG : La grande annonce de Lucas Chevalier avant la Coupe du monde 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier a vécu une première saison difficile au PSG, où il a vu Matvey Safonov s’imposer comme le gardien numéro 1. Malgré tout, le Français entend se battre pour sa place et a déjà fait savoir au club de la capitale qu’il souhaitait rester.

Parti du LOSC pour rejoindre le PSG l’été dernier, Lucas Chevalier aurait toutes les raisons de regretter son choix. Recruté dans l’optique de devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma, le gardien âgé de 24 ans a peu à peu perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Son rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France s’est même envolé, Didier Deschamps lui préférant Robin Risser, troisième dans la hiérarchie derrière Mike Maignan et Brice Samba.

« Il nous a dit avant la Coupe du monde qu'il voulait rester » Une première saison au PSG qui a donc été très compliquée, mais Lucas Chevalier n’est pas découragé pour autant. « Il nous a dit avant la Coupe du monde qu'il voulait rester. Et on était très contents de l'entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible... », a confié une source au sein du club de la capitale à L’Équipe. « Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d'esprit. »