PSG - Lucas Chevalier : Son club pour la saison prochaine est annoncé, «il a décidé…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de doublure de luxe depuis plusieurs mois au PSG, Lucas Chevalier va avoir un choix décisif à faire pour la suite de sa carrière. Le gardien parisien, qui a même perdu sa place en équipe de France, devra impérativement retrouver du temps de jeu pour se relancer, et il a pour cela décidé de continuer l’aventure au PSG en dépit de la situation actuelle.

Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ l’été dernier avec le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City, Lucas Chevalier (24 ans) était attendu comme le gardien numéro un du PSG pour les années à venir. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’international français, qui a enchaîné les performances en demi-teinte pour finalement être relégué par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens du PSG. Le Russe a d’ailleurs permis au club francilien d’aller au bout en Ligue des Chamions, ce qui suscite forcément de nombreuses interrogations quant à l’avenir de Lucas Chevalier, et ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2030 au PSG.

« Il reste au PSG » Le journaliste Olivier Tallaron a récemment dévoilé une information capitale sur l’avenir de Lucas Chevalier via son compte X, affirmant que l’ancien joueur du LOSC ne bougerait pas du PSG cet été : « Lucas Chevalier reste au PSG. Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 », a indiqué le journaliste de Canal +.