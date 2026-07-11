PSG - Lucas Chevalier : Son club pour la saison prochaine est annoncé, «il a décidé…»

Cantonné à un rôle de doublure de luxe depuis plusieurs mois au PSG, Lucas Chevalier va avoir un choix décisif à faire pour la suite de sa carrière. Le gardien parisien, qui a même perdu sa place en équipe de France, devra impérativement retrouver du temps de jeu pour se relancer, et il a pour cela décidé de continuer l’aventure au PSG en dépit de la situation actuelle.
Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ l’été dernier avec le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City, Lucas Chevalier (24 ans) était attendu comme le gardien numéro un du PSG pour les années à venir. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’international français, qui a enchaîné les performances en demi-teinte pour finalement être relégué par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens du PSG. Le Russe a d’ailleurs permis au club francilien d’aller au bout en Ligue des Chamions, ce qui suscite forcément de nombreuses interrogations quant à l’avenir de Lucas Chevalier, et ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2030 au PSG.
« Il reste au PSG »
Le journaliste Olivier Tallaron a récemment dévoilé une information capitale sur l’avenir de Lucas Chevalier via son compte X, affirmant que l’ancien joueur du LOSC ne bougerait pas du PSG cet été : « Lucas Chevalier reste au PSG. Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 », a indiqué le journaliste de Canal +.
Aucun départ en vue
Même son de cloche d’ailleurs du côté d’Abdellah Boulma, qui a également fait le point sur le dossier Chevalier au PSG sur X : « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov », précise le journaliste. Lucas Chevalier a donc fixé son avenir…