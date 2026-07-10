OM - C'est bouclé pour Mason Greenwood : Voilà les chiffres de son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs semaines d'attente, cette fois-ci, le feuilleton Mason Greenwood touche à son but. Le numéro 10 de l'OM va s'engager avec Fenerbahçe et un journaliste turc dévoile tous les détails de ce dossier, présenté comme l'un des transferts les plus importants de l'histoire du club stambouliote.

Depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood attend le dénouement de son transfert afin de connaître son futur club. Et pour cause, le départ du numéro 10 de l'OM ne fait plus de doute depuis longtemps compte tenu de l'obligation de vendre du club phocéen. Et alors que le marché anglais est bloqué pour lui, Mason Greenwood a longtemps été annoncé proche de rejoindre l'AS Roma. En vain, les Italiens n'ayant jamais eu les moyens de leurs ambitions dans ce dossier.

Greenwood à Fenerbahçe, c'est bouclé ? C'est ainsi que Fenerbahçe a sauté sur l'occasion pour accélérer et boucler ce transfert ! En effet, selon les informations du journaliste turc Sercan Hamzaoğlu, Mason Greenwood va bien s'engager avec le club stambouliote. L'accord est total avec l'OM qui a accepté de céder son numéro 10 pour environ 39,5M€ auxquels peuvent s'ajouter 5M€ de bonus. Pour rappel, le club phocéen devra reverser 40% de la transaction à Manchester United.