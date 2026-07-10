OM - C'est bouclé pour Mason Greenwood : Voilà les chiffres de son transfert !

Après plusieurs semaines d'attente, cette fois-ci, le feuilleton Mason Greenwood touche à son but. Le numéro 10 de l'OM va s'engager avec Fenerbahçe et un journaliste turc dévoile tous les détails de ce dossier, présenté comme l'un des transferts les plus importants de l'histoire du club stambouliote.
Depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood attend le dénouement de son transfert afin de connaître son futur club. Et pour cause, le départ du numéro 10 de l'OM ne fait plus de doute depuis longtemps compte tenu de l'obligation de vendre du club phocéen. Et alors que le marché anglais est bloqué pour lui, Mason Greenwood a longtemps été annoncé proche de rejoindre l'AS Roma. En vain, les Italiens n'ayant jamais eu les moyens de leurs ambitions dans ce dossier.
Greenwood à Fenerbahçe, c'est bouclé ?
C'est ainsi que Fenerbahçe a sauté sur l'occasion pour accélérer et boucler ce transfert ! En effet, selon les informations du journaliste turc Sercan Hamzaoğlu, Mason Greenwood va bien s'engager avec le club stambouliote. L'accord est total avec l'OM qui a accepté de céder son numéro 10 pour environ 39,5M€ auxquels peuvent s'ajouter 5M€ de bonus. Pour rappel, le club phocéen devra reverser 40% de la transaction à Manchester United.
Un transfert total estimé à 45M€, bonus compris
De son côté, Mason Greenwood va toucher le jackpot puisque l'ancien Red Devil devrait toucher environ 10M€ nets par an à Fenerbahçe, ce qui représente pour lui une énorme augmentation lui qui gagnait environ 5,4M€ bruts par an à l'OM selon les chiffres dévoilés par L'EQUIPE et avril. Sercan Hamzaoğlu précise qu'il s'agit même de « l'un des transferts les plus importants de l'histoire de Fenerbahçe ». Il ne manque désormais plus que l'officialisation de la transaction. Mais le départ de Mason Greenwood n'est désormais plus qu'une question d'heures. Une bonne nouvelle pour toutes les parties concernées.