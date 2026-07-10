OM - Mason Greenwood : La clause qui a rendu possible son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre Mason Greenwood, l'OM ne récupérera toutefois pas une grosse somme à cause de la clause qui garantie 40% du montant du transfert pour Manchester United. Néanmoins, c'est justement grâce à cette clause que l'OM a pu s'offrir l'ailier anglais.

Compte tenu de l'état de ses finances, l'OM se retrouve dans l'obligation de dégraisser son effectif en vendant de façon significative. Dans cette optique, le départ de Mason Greenwood était quasiment obligatoire, et l'ailier anglais, longtemps annoncé vers l'AS Roma, prendrait finalement la direction de Fenerbahçe. Le club turc devrait débourser un peu plus de 40M€ dans ce dossier qui ne rapportera donc pas le jackpot à l'OM qui devra reverser un important pourcentage à Manchester United.

«Sans ce pourcentage, Greenwood ne sent pas l’odeur de la Canebière» En effet, en recrutant Mason Greenwood, l'OM avait été contraint de laisser 40% à Manchester United. Par conséquent, dans le cas d'un transfert à 40M€, les Red Devils récupéreront 16M€, laissant seulement 24M€ à l'OM. Une somme qui peut sembler faible compte tenu des qualités du joueur qui possède la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais, ce qui suscite des critiques de la part des supporters du club. Mais le journaliste Thomas Bonnavent rappelle que c'est justement parce que Pablo Longoria avait accepté cette contrepartie que Mason Greenwood avait pu signer à l'OM pour 26M€. Sans cette clause, l'Anglais n'aurait jamais foulé la pelouse du Vélodrome.