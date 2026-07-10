Mercato - PSG : Une offre de 38M€ va partir pour un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans un dégraissage important, le PSG a réussi à bien vendre depuis l'ouverture du mercato et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans cette optique, le dossier Randal Kolo Muani est toujours actif, et la Juventus compte revenir à la charge dans les prochaines heures avec une nouvelle offre.

Cet été, le PSG semble avoir décidé de vendre plusieurs joueurs qui souhaitent quitter le club de la capitale. Dans cette optique, Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan qui a déboursé 74M€, hors bonus, pour s'attacher les services du buteur portugais, tandis que Lee Kang-In se rapproche de l'Atlético de Madrid qui serait disposé à lâcher environ 40M€ pour l'international sud-coréen. Mais ce n'est pas tout. D'autres joueurs sont sur le départ à l'image de Randal Kolo Muani qui revient d'un prêt peu concluant à Tottenham.

Le PSG se montre intransigeant pour Kolo Muani Cependant, le PSG ne compte pas faire de cadeau dans ce dossier et se montre intransigeant, surtout avec la Juventus qui avait laissé trainer ce dossier durant tout l'été dernier. Ainsi, bien que Randal Kolo Muani ait un accord avec la Vieille Dame, le club de la capitale aurait décidé d'ouvrir la porte à d'autres options puisque l'attaquant français serait également convoité en Premier League et en Bundesliga. Il faut dire que la Juve aurait proposé un prêt avec une obligation d'achat estimée à 30M€, alors que le PSG espère 50M€.