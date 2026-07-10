Mercato - PSG : Une offre de 38M€ va partir pour un attaquant !

Lancé dans un dégraissage important, le PSG a réussi à bien vendre depuis l'ouverture du mercato et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans cette optique, le dossier Randal Kolo Muani est toujours actif, et la Juventus compte revenir à la charge dans les prochaines heures avec une nouvelle offre.
Cet été, le PSG semble avoir décidé de vendre plusieurs joueurs qui souhaitent quitter le club de la capitale. Dans cette optique, Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan qui a déboursé 74M€, hors bonus, pour s'attacher les services du buteur portugais, tandis que Lee Kang-In se rapproche de l'Atlético de Madrid qui serait disposé à lâcher environ 40M€ pour l'international sud-coréen. Mais ce n'est pas tout. D'autres joueurs sont sur le départ à l'image de Randal Kolo Muani qui revient d'un prêt peu concluant à Tottenham.
Le PSG se montre intransigeant pour Kolo Muani
Cependant, le PSG ne compte pas faire de cadeau dans ce dossier et se montre intransigeant, surtout avec la Juventus qui avait laissé trainer ce dossier durant tout l'été dernier. Ainsi, bien que Randal Kolo Muani ait un accord avec la Vieille Dame, le club de la capitale aurait décidé d'ouvrir la porte à d'autres options puisque l'attaquant français serait également convoité en Premier League et en Bundesliga. Il faut dire que la Juve aurait proposé un prêt avec une obligation d'achat estimée à 30M€, alors que le PSG espère 50M€.
La Juventus va revenir à la charge
Cependant, d'après les informations de TMW, la Juventus va revenir à la charge dans les prochaines heures avec une offre revue à la hausse. Ainsi, l'idée de la Vieille Dame serait toujours de proposer un prêt avec une option d'achat qui deviendra obligatoire en cas de qualification européenne, mais cette fois-ci, le montant de l'option d'achat sera de 38M€. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le PSG qui s'est montré intransigeant jusque-là. Dans le même temps, le Borussia Dortmund, Crystal Palace et Aston Villa sont à l'affût, mais la Juventus peut compter sur la volonté de Randal Kolo Muani qui a déjà donné son accord pour un retour à Turin.