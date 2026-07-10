Mercato - OM : L’inquiétude d’un journaliste pour cet attaquant espéré par Genesio

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l’OM doit concentrer ses efforts sur les ventes cet été, Stéphane Richard a également promis qu’il y aurait des arrivées lors de ce mercato. Bruno Genesio devrait donc accueillir des nouveaux joueurs. Mais qui ? Ces dernières heures, le nom de Martin Terrier a notamment été associé au club phocéen. Et si l’attaquant du Bayer Leverkusen connait bien la Ligue 1, certains ont quelques inquiétudes.

Cet été, il y aura des changements à l’OM, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Quelles seront alors les recrues pour Bruno Genesio ? Dernièrement, il a été expliqué que le nouvel entraîneur phocéen verrait d’un bon oeil sur une arrivée de Martin Terrier, attaquant du Bayer Leverkusen qui connait bien le championnat de France. Et voilà que cet intérêt serait réciproque puisque l’ancien du Stade Rennais aurait fait part de son intérêt pour rejoindre l’OM.

« Je trouve que c’est une super idée » Direction l’OM pour Martin Terrier ? Cette éventualité en emballe certains. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Grégory Ascher a réagi à cette rumeur, confiant : « Je trouve que c’est une super idée. C’est un joueur qui a un talent fou. Martin Terrier, il ne faut pas oublier, à un moment donné, ça frappait à la porte de l’équipe de France. A l’OM, c’est typiquement le genre de joueur que je trouve, sous Genesio, qui connait la Ligue 1, qui a le niveau pour terrasser 16 équipes sur 18 ».