Transfert de Mason Greenwood : L’OM a réussi à gratter quelques millions d’euros supplémentaires ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’OM et Mason Greenwood, la séparation serait plus proche que jamais. Annoncé vers l’AS Rome, l’Anglais se dirigerait finalement vers Fenerbahce. Le numéro 10 marseillais pourrait donc s’envoler vers la Turquie dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ + 2M€. Et voilà que l’OM, qui devait initialement verser 40% à Manchester United, pourrait finalement faire une meilleure affaire.

Compte tenu de la situation financière de l’OM, la vente de Mason Greenwood était inévitable lors de ce mercato estival. Encore fallait-il trouver un club intéressé et capable également de proposer une somme qui conviendrait au club phocéen. Dernièrement, l’AS Rome semblait être la formation la mieux placée pour accueillir Greenwood, mais c’est finalement à Fenerbahce que l’Anglais devrait poser ses valises. Tout serait visiblement réglé pour ce transfert qui devrait atteindre les 40M€ + 2M€.

Manchester United devait récupérer 40% De cette somme, l’OM ne récupérera pas l’intégralité. En effet, au moment de vendre Mason Greenwood au club phocéen, Manchester United avait garder un pourcentage des droits économiques de l’Anglais. Les Red Devils devaient ainsi récupérer 40% de la vente de Greenwood. Mais voilà selon les dires de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, à l’occasion de Génération After, un accord aurait été trouvé entre toutes les parties pour permettre à l’OM de récupérer finalement un peu plus que prévu de cette vente de Mason Greenwood.