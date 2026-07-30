«Je ne voulais pas qu’il aille à Marseille» : On connait enfin celui qui a empêché Zinedine Zidane de signer à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté le maillot de l'OM. Il n'a même connu que deux clubs en France à savoir l'AS Cannes et les Girondins de Bordeaux. Une anomalie qui est enfin expliquée par le premier entraîneur de Zizou, Alain Lepeu, qui révèle les raisons qui l'ont poussé à ne pas privilégier une signature à Marseille.

Formé à l'AS Cannes, Zinedine Zidane a rapidement crevé l'écran dans le championnat de France avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en 1992. Zizou restera quatre saisons en Gironde avant de s'envoler en 1996 vers l'étranger avec un premier transfert à la Juventus en 1996 puis au Real Madrid en 2001. Par conséquent, le champion du monde 1998 n'aura connu que deux clubs en France... sans jamais jouer à l'OM. Il s'agit pourtant du club qu'il supporte puisque Zizou est né à Marseille. Comment expliquer dans ce cas qu'il n'ait jamais porté les couleurs du club phocéen ?

Voilà pourquoi Zidane n'a jamais joué à l'OM Alain Lepeu, premier entraineur de Zinedine Zidane, donne des explications. « Marseille, en 1989, c’est les débuts de Monsieur Bernard Tapie. Je savais très bien qu’il venait uniquement à l’OM pour gagner la Ligue des Champions. Pour ça, il voulait prendre tous les meilleurs joueurs, 6-7 joueurs, pour arriver à 93 où il gagne la Ligue des Champions », explique-t-il au micro de Maritima. Un projet très ambitieux pour un jeune joueur qui aurait donc eu un temps de jeu très limité à l'OM, ce qui aurait évidemment impacté sa progression. « Si j’avais envoyé Yazid à l’OM en 1986, jamais il n’aurait percé. Marseille n’a jamais été un club formateur, même aujourd’hui 40 ans plus tard », ajoute Alain Lepeu qui a donc opté pour une signature à l'AS Cannes, l'un des clubs formateurs les plus en vue à l'époque : « En 1986, il y avait 4 grands clubs formateurs, pour leur inculquer les vraies valeurs de footballeur, la valeur technique, la valeur des coéquipiers, de collectif… C’était Nantes, Sochaux, Auxerre et Cannes. Quand Cannes a été intéressé, je leur ai dit de le prendre vite, parce que je ne voulais pas qu’il aille à l’OM ».

«Si j’avais envoyé Yazid à l’OM en 86, jamais il n’aurait percé» Un choix qui a porté ses fruits compte tenu de la carrière qu'a ensuite connu Zinedine Zidane. Une réussite qui ne surprend pas Alain Lepeu, qui a très rapidement pris la mesure du talent de celui qui allait remporté le Ballon d'Or en 1998. « En 1986, Yazid avait 14 ans. 86-87, c’est l’année où je l’ai eu. C’est un souvenir inoubliable parce que j’avais une très belle équipe, et j’avais la chance d’avoir deux joueurs prometteurs : Yazid, et Louis Gomis, qui a également joué en pro après, à Toulouse, Bordeaux et Nice. Ce qui m’a sauté aux yeux en voyant Yazid ? Quand il était avec moi en cadets, à 14 ans, il y a une chose qui frappait tout de suite, c’était la technique. Il jouait tête haut, et c’était un garçon dribbleur, pied droit, pied gauche… C’est rare d’avoir deux pieds pratiquement égaux. Il m’a marqué en tant que joueur et en tant que garçon : adorable, discret, timide, réservé, parlant peu. Il parlait avec les pieds. Il était très poli », ajoute-t-il.