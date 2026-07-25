«Zidane et Deschamps ne s’apprécient pas» : La passation de pouvoir en équipe de France va mal se passer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la Coupe du monde 2026 et la 4ème place finale de l'Equipe de France, Didier Deschamps a quitté son poste de sélectionneur. Le technicien de 57 ans ne ferme pas la porte à une nouvelle aventure mais il a annoncé son départ depuis un an et demi déjà. Pour le remplacer, c'est son ancien coéquipier Zinédine Zidane qui devrait occuper cette fonction. Pas sûr en revanche que des retrouvailles soient organisées au vu de leurs relations...

Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps va laisser sa place en Equipe de France. Il ne sera pas facile de le remplacer au vu des nombreux succès remportés au cours de son mandat mais Zinédine Zidane est logiquement celui qui a été choisi. Alors que la passation de pouvoir approche, Pierre Ménès pense qu'il serait surprenant de voir les deux hommes échanger. Néanmoins Zidane devra faire des débuts remarqués pour prendre la suite de Deschamps.

Zinedine Zidane arrive en Equipe de France, une tâche difficile Devenir sélectionneur de l'Equipe de France a toujours été une ambition de Zinedine Zidane et ces dernières années, il a été plutôt discret puisqu'il n'a plus entraîné après son départ du Real Madrid en 2021. Pour Pierre Ménès, ce nouveau rôle ne sera pas facile à apprivoiser pour Zidane qui sait que Didier Deschamps a réussi de belles prouesses ces dernières années. « Ce ne sera pas une succession facile pour Zidane parce qu’il y a quand même un mec en face qui fait demi-finale dans toutes les compétitions où il va. Et même si aujourd’hui il est de bon ton de dire que l’équipe de France a raté son Mondial, on va voir si dans les prochaines compétitions l’équipe de France sera à chaque fois en demi-finale… » déclare-t-il sur sa chaîne YouTube.

Didier Deschamps et Zinedine Zidane en mauvais termes ? Si Zinédine Zidane aura bientôt des chantiers à régler concernant l'effectif, il ne devrait pas compter sur les conseils de Didier Deschamps. Les deux hommes n'entretiendraient pas une relation très amicale malgré leur joli passé commun. « Il y a des problèmes sur le terrain à régler, celui des latéraux, celui du milieu de terrain, celui de l’organisation offensive, et le gardien bien évidemment. Il y a énormément de choses à voir, et il y a une passation de pouvoir qui, à mon avis, n’aura pas lieu. Je serais très étonné qu’il y ait une réunion entre Zidane et Deschamps, qui ne s’apprécient pas beaucoup. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont quand même 55 sélections en commun comme joueurs. Mais voilà, je pense que Zidane lorgne sur la place de Deschamps depuis trop longtemps pour que Deschamps n’en ait pas pris ombrage. Alors, on peut le regretter ou pas, mais cela reste quand même humain comme attitude et comme façon de penser » ajoute Pierre Ménès.