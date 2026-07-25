«Il très proche de Zinedine Zidane» : Les critiques de Christophe Dugarry font naître des soupçons chez Didier Deschamps ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, Didier Deschamps a réalisé sa dernière mission en tant que sélectionneur de l'Equipe de France lors de la Coupe du monde 2026. L'ancien entraîneur de l'OM avait annoncé son départ début 2025 et il a confié que c'était un rôle difficile à assumer avec le temps. Certains ont été très critiques envers son travail, à commencer par Christophe Dugarry. Des critiques qui ont vraisemblablement fini par épuiser Didier Deschamps.

Sélectionneur de l'Equipe de France pendant 14 ans, Didier Deschamps a connu beaucoup de succès bien sûr mais aussi des moments plus difficiles. Au vu de sa position, il était impossible d'échapper aux critiques et c'est sûrement l'une des raisons qui a fini de le convaincre de partir. « J'ai décidé que ça devait s'arrêter (...), pas pour moi, mais pour le bien de l'équipe de France. Il y avait un environnement tellement irrespirable par rapport à moi... L'équipe de France ne mérite pas ça » déclarait-il à M6 la semaine dernière après la petite finale contre l'Angleterre.

Deschamps chassé à cause des critiques ? Début 2025, Didier Deschamps a annoncé officiellement qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026, quel que soit le résultat des Bleus. Une décision qui avait surpris beaucoup de monde à l'époque mais à ce moment-là, les critiques fusaient après un Euro 2024 peu convaincant dans le jeu. « Didier Deschamps a juste posé des mots, avec le mot irrespirable, qui claque. Cela vient affoler un peu tout le monde. Mais factuellement, ce qu’il explique, c’est ce qu’il avait raconté à son départ, il n’y a rien de nouveau. Pour le coup, le fait qu’il ait mal vécu le retour de l’Euro 2024, avec beaucoup de critiques, et certains très prononcés de consultants importants… Christophe Dugarry par exemple, a été extrêmement virulent. Cela fait des années de toute façon que les deux hommes sont sur des positions opposées » explique d'abord le journaliste Philippe Sanfourche sur RTL.

« Christophe Dugarry est très proche de Zinedine Zidane » Ancien champion du monde 1998 aux côtés de Didier Deschamps, Christophe Dugarry n'a pas hésité à être très virulent dans ses critiques, encore une fois tout récemment lors de l'élimination de la France en demi-finales. Philippe Sanfourche estime que la proximité entre Dugarry et Zidane a pu également jouer dans cette histoire. « Après, je n’apprends à personne que Christophe Dugarry est aussi très proche de Zinedine Zidane, donc forcément ça prend une dimension encore plus importante quand Didier Deschamps entend des critiques. Il se demande dans quelles mesures cela peut être un peu téléguidé, ou pas. Mais ça c’est l’histoire du foot. Il a fallu quelques semaines et mois pour murir cette décision, et ensuite Didier Deschamps a pris cette décision. Ça a surpris tout le monde. C’est sorti un peu tout seul. Il était un peu comme une cocotte-minute. Il avait ce sentiment, à tort ou à raison encore, car il entend depuis des années des critiques, même quand il était joueur. Pour lui aussi, les 14 ans ça commençait à devenir long. Il y avait le poids des critiques donc, et de manière concomitante le fait qu’à la Fédération, il sentait aussi que commençait à préparer l’après. Donc avec l’orgueil et son sens de la maitrise, il a préféré prendre les devants et cette décision, qui a été la bonne, car il a travaillé de manière beaucoup plus calme dans la foulée » poursuit le journaliste.