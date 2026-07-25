Ils ont connu Zidane et dévoilent le «plus grand défi» qui l’attend en équipe de France : «il va faire des petites ou grosses erreurs…»

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de voir Zinedine Zidane prendre officiellement la tête de l’équipe de France. Cette nouvelle mission l’obligera à s’exprimer devant la presse à l’occasion des différents rassemblements, un exercice dans lequel l’ancien meneur de jeu n’est pas le plus adroit.
Il n’y a plus de suspense depuis longtemps concernant le poste de sélectionneur en équipe de France. Seul candidat véritablement crédible pour prendre la succession de Didier Deschamps, Zinedine Zidane sera officiellement intronisé ce mardi, au cours d’une conférence de presse avec Philippe Diallo, le président de la FFF. De nombreux défis sportifs attendent le Ballon d’Or 1998 chez les Bleus, mais pas que.
« Il est hyper prudent, obsédé par le choix des mots »
La communication de Zinedine Zidane sera également observée de près comme l’analyse L’Équipe, lui qui a été qualifié de « taiseux » tout au long de sa carrière de joueur. Sur le banc du Real Madrid, le natif de la Castellane avait dû se faire violence, d’abord au Castilla (2014-16), la réserve, puis avec l’équipe première. « Il est hyper prudent, obsédé par le choix des mots. Zidane aime bien contrôler. Et quand il ne contrôle pas, il n'est pas à l’aise, a pu observer Frédéric Hermel, l’ancien correspondant de RMC et L'Équipe en Espagne pendant 20 ans et auteur de la biographie "Zidane". Quand tu es au Real Madrid, toute déclaration prend des proportions dingues. Alors quand, en plus, Zidane en était l'auteur... c'était puissance au carré ! »
« Son plus grand défi sera de renouer avec les médias français »
On en oublierait presque que Zinedine Zidane s’est retrouvé de l’autre côté du micro, en devenant consultant pour Canal + à la fin de sa carrière de joueur. Aujourd’hui directrice des sports de Radio France, Nathalie Iannetta avait collaboré avec lui sur la chaîne cryptée. « Son plus grand défi sera de renouer avec les médias français qui croient que cet homme est devenu muet parce qu'on ne l'entend quasiment plus dans notre pays depuis qu'il a quitté le banc du Real », estime-t-elle, dans des propos accordés à L’Équipe.
« À un moment ou un autre, il va faire des petites ou grosses erreurs, mon Zizou, c'est forcé »
Si la première expérience de Zinedine Zidane comme entraîneur du Real Madrid l’aidera dans sa prochaine mission, Philippe Tournon, chef de presse de l'équipe de France de 1983 à 2018 (hors période Domenech), estime que la tâche s’annonce encore plus difficile chez les Bleus : « Quand tu deviens sélectionneur, tout ce que tu as fait avant te sert mais n'est pas un blanc-seing. Il faut avoir le bon ton avec les sponsors, les dirigeants, les joueurs, les journalistes, les politiques. Ce n'est pas un sauf-conduit de dire : "Il a gagné trois Coupes d'Europe d'affilée, que veux-tu qu'il lui arrive ?" À un moment ou un autre, il va faire des petites ou grosses erreurs, mon Zizou, c'est forcé. Mais tout se corrige, tout s'apprend. »
« Il sait qu'il y a 67 millions de sélectionneurs et qu'il ne plaira pas à tout le monde, annonce Christophe Dugarry, l’un des grands amis de Zinedine Zidane Mais, avec ses défauts et ses qualités, il nous a toujours surpris dans tout ce qu'il a accompli. Il a beaucoup de talent et d'humanité, cela a fait sa grandeur comme joueur et comme entraîneur. »