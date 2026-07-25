Ils ont connu Zidane et dévoilent le «plus grand défi» qui l’attend en équipe de France : «il va faire des petites ou grosses erreurs…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de voir Zinedine Zidane prendre officiellement la tête de l’équipe de France. Cette nouvelle mission l’obligera à s’exprimer devant la presse à l’occasion des différents rassemblements, un exercice dans lequel l’ancien meneur de jeu n’est pas le plus adroit.

Il n’y a plus de suspense depuis longtemps concernant le poste de sélectionneur en équipe de France. Seul candidat véritablement crédible pour prendre la succession de Didier Deschamps, Zinedine Zidane sera officiellement intronisé ce mardi, au cours d’une conférence de presse avec Philippe Diallo, le président de la FFF. De nombreux défis sportifs attendent le Ballon d’Or 1998 chez les Bleus, mais pas que.

« Il est hyper prudent, obsédé par le choix des mots » La communication de Zinedine Zidane sera également observée de près comme l’analyse L’Équipe, lui qui a été qualifié de « taiseux » tout au long de sa carrière de joueur. Sur le banc du Real Madrid, le natif de la Castellane avait dû se faire violence, d’abord au Castilla (2014-16), la réserve, puis avec l’équipe première. « Il est hyper prudent, obsédé par le choix des mots. Zidane aime bien contrôler. Et quand il ne contrôle pas, il n'est pas à l’aise, a pu observer Frédéric Hermel, l’ancien correspondant de RMC et L'Équipe en Espagne pendant 20 ans et auteur de la biographie "Zidane". Quand tu es au Real Madrid, toute déclaration prend des proportions dingues. Alors quand, en plus, Zidane en était l'auteur... c'était puissance au carré ! »

« Son plus grand défi sera de renouer avec les médias français » On en oublierait presque que Zinedine Zidane s’est retrouvé de l’autre côté du micro, en devenant consultant pour Canal + à la fin de sa carrière de joueur. Aujourd’hui directrice des sports de Radio France, Nathalie Iannetta avait collaboré avec lui sur la chaîne cryptée. « Son plus grand défi sera de renouer avec les médias français qui croient que cet homme est devenu muet parce qu'on ne l'entend quasiment plus dans notre pays depuis qu'il a quitté le banc du Real », estime-t-elle, dans des propos accordés à L’Équipe.