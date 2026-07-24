Salaire de Zinedine Zidane en équipe de France : L'astuce de la FFF pour lui faire signer un gros contrat

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme annoncé par la FFF, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France sera dévoilé mardi à 11h. Attendu depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane va donc bel et bien devenir le successeur de Didier Deschamps. Alors que l’instance a décidé d’offrir un gros salaire au Ballon d’Or 1998, une astuce a été trouvée afin de contourner la loi au niveau du contrat offert à « Zizou ». Explications.

C’était attendu depuis de longs mois. Zinédine Zidane va devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Par respect pour Didier Deschamps qui disputait sa dernière compétition lors de la Coupe du Monde 2026, la FFF a décidé de repousser l’annonce concernant « Zizou ». Comme indiqué par l’instance lors d’un communiqué publié ce jeudi, l’officialisation aura lieu mardi 28 juillet. « Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », pouvait-on lire dans ce communiqué.

Zinédine Zidane va toucher plus de 450 000€ annuels à la tête des Bleus Alors que Zinédine Zidane a toujours souhaité entraîner l’équipe de France et a repoussé de nombreuses approches afin de prendre les rênes des Bleus, le futur sélectionneur touchera un salaire important pour ce nouveau poste. En effet, comme l’indique l’Equipe ce vendredi, Zidane touchera des émoluments supérieurs aux 450 000€ annuels maximums fixés pour ce poste. En effet, le 8 juillet dernier, ce sont à la fois l’Assemblée Nationale et le Sénat qui ont fixé cette limite de salaire pour « le président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial ». Le quotidien sportif explique que les 20 et 21 juillet, ce texte a été formellement adopté.

La FFF va contourner une demande de dérogation auprès de l’État Ainsi, cela aurait dû poser problème à la FFF pour le salaire de Zinédine Zidane. L’instance française aurait été contrainte de réclamer une dérogation afin de pouvoir proposer un salaire supérieur à l’ancien numéro 10 des Bleus. Cependant, une astuce a été trouvée comme l’annonce l’Equipe. Le contrat entre la FFF et Zinédine Zidane ayant déjà été signé, ce dernier pourra être effectif étant donné que les décrets officiels du texte de loi n’ont pas encore été publiés. Une bonne nouvelle pour toutes les parties, mais également pour la ministre des Sports Marina Ferrari, qui ne souhaitait clairement pas être concernée par ce dossier épineux.