«Une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre» en équipe de France : Jean-Michel Aulas vend la mèche pour Zinedine Zidane avant même l'annonce officielle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France tourne une longue page de son histoire récente. Didier Deschamps, c’est officiellement terminé depuis la fin de la Coupe du monde 2026 et donc l’expiration de son contrat. La Fédération française de football a programmé une conférence de presse mardi prochain pour divulguer le nom du successeur de Deschamps au poste de sélectionneur. Une identité indirectement dévoilée par Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF.

Pour la première trêve internationale de septembre depuis 2012, les joueurs de l’équipe de France ne seront pas accueillis au château de Clairefontaine par Didier Deschamps. En effet, ses mandats successifs de sélectionneur des Bleus sont terminés, en attestait son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu’à la fin de cette Coupe du monde 2026. Et quatorze ans après, la FFF va nommer un nouveau sélectionneur. Un autre membre de France 98 succédera à Deschamps et Laurent Blanc en la personne de Zinedine Zidane, inactif depuis son départ du Real Madrid en mai 2021.

«Ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous» La Fédération française de football a publié un communiqué jeudi dans lequel il est stipulé qu’une conférence de presse se tiendra au siège de l’instance du football français au Boulevard de Grenelle le mardi 28 juillet. A l’issue du Comité exécutif exceptionnel à 11h du matin, le nouveau sélectionneur sera présenté aux médias présents sur place. Cette information est parvenue à la presse avant le communiqué de la FFF. Ce qui a eu le don d’agacer Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération française de football dans un mail destiné à ses collaborateurs que L’Équipe a pu se procurer « Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process... Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue ».

«S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée» Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a pris la parole en rédigeant un long message pour expliquer son mécontentement sur la succession des évènements dont il n’a pas été fan. « L'équipe de France aura un nouveau sélectionneur à partir de mardi prochain. Philippe Diallo a mené ce dossier avec sérieux afin de préparer l'avenir de notre équipe nationale. Je suis néanmoins surpris par les fuites de ce COMEX, pourtant composé de nombreux membres responsables. S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée. Une telle approche aurait peut-être permis de mieux préserver la confidentialité de nos échanges et de protéger nos instances. C'est d'ailleurs la méthode qui a déjà été retenue sur plusieurs dossiers sensibles ».