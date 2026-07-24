«Une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre» en équipe de France : Jean-Michel Aulas vend la mèche pour Zinedine Zidane avant même l'annonce officielle !

L’équipe de France tourne une longue page de son histoire récente. Didier Deschamps, c’est officiellement terminé depuis la fin de la Coupe du monde 2026 et donc l’expiration de son contrat. La Fédération française de football a programmé une conférence de presse mardi prochain pour divulguer le nom du successeur de Deschamps au poste de sélectionneur. Une identité indirectement dévoilée par Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF.
Pour la première trêve internationale de septembre depuis 2012, les joueurs de l’équipe de France ne seront pas accueillis au château de Clairefontaine par Didier Deschamps. En effet, ses mandats successifs de sélectionneur des Bleus sont terminés, en attestait son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu’à la fin de cette Coupe du monde 2026. Et quatorze ans après, la FFF va nommer un nouveau sélectionneur. Un autre membre de France 98 succédera à Deschamps et Laurent Blanc en la personne de Zinedine Zidane, inactif depuis son départ du Real Madrid en mai 2021.
«Ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous»
La Fédération française de football a publié un communiqué jeudi dans lequel il est stipulé qu’une conférence de presse se tiendra au siège de l’instance du football français au Boulevard de Grenelle le mardi 28 juillet. A l’issue du Comité exécutif exceptionnel à 11h du matin, le nouveau sélectionneur sera présenté aux médias présents sur place. Cette information est parvenue à la presse avant le communiqué de la FFF. Ce qui a eu le don d’agacer Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération française de football dans un mail destiné à ses collaborateurs que L’Équipe a pu se procurer « Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process... Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue ».
«S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée»
Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a pris la parole en rédigeant un long message pour expliquer son mécontentement sur la succession des évènements dont il n’a pas été fan. « L'équipe de France aura un nouveau sélectionneur à partir de mardi prochain. Philippe Diallo a mené ce dossier avec sérieux afin de préparer l'avenir de notre équipe nationale. Je suis néanmoins surpris par les fuites de ce COMEX, pourtant composé de nombreux membres responsables. S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée. Une telle approche aurait peut-être permis de mieux préserver la confidentialité de nos échanges et de protéger nos instances. C'est d'ailleurs la méthode qui a déjà été retenue sur plusieurs dossiers sensibles ».
«Je suis surtout très heureux que la Fédération française de football puisse compter (…) sur une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Bleus»
Le bras droit de Philippe Diallo à la présidence de la FFF a souligné l’importance de la confidentialité d’autant plus pour des décisions majeures comme la révélation de la nouvelle tête de gondole de la sélection. « Comment des échanges strictement réservés aux membres du COMEX ont-ils pu se retrouver dans les médias ? Une Fédération ne peut fonctionner sereinement que si la confiance entre ses membres est pleinement respectée. La confidentialité de nos échanges en fait partie ». Toutefois, après avoir pu discuter avec le patron de la Fédération française de football au cours d’un échange effectué dans la sérénité, Jean-Michel Aulas a confirmé sans le nommer que Zinedine Zidane viendra prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France au vu des termes employés pour le désigner. « Je me suis longuement entretenu avec Philippe Diallo hier après-midi et nous avons pu échanger sereinement sur cette situation. Je suis surtout très heureux que la Fédération française de football puisse compter, après l'extraordinaire période vécue sous la direction de Didier Deschamps, sur une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Bleus. Je serai très heureux de le retrouver et de l'accompagner dans cette nouvelle aventure ». Cela ne fait réellement plus aucun doute désormais, Zidane sera le nouveau sélectionneur de l’équipe de France.