Zidane va prendre une grande décision et remplacer un cadre de Deschamps : «Il n’est pas au niveau»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains jours, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France pour remplacer Didier Deschamps. Et il va rapidement devoir trancher certains cas épineux, comme celui d'Aurélien Tchouaméni qui sort d'une Coupe du monde très compliquée. Pour Alain Giresse, il faudrait même trouver un joueur à introduire au milieu de terrain.

La Coupe du monde 2026 a pris fin pour l'équipe de France sur une défaite contre l'Angleterre lors de la petite finale au terme d'un match très spectaculaire (4-6). C'est donc ainsi que s'est achevé le mandat de Didier Deschamps sur le banc des Bleus après 14 ans. Il sera remplacé par Zinedine Zidane, dont la nomination est désormais imminente et qui ne fait plus de doute depuis plusieurs mois.

C'est imminent pour Zidane La FFF a d'ailleurs communiqué ces dernières heures à ce sujet, officialisant la tenue d'une conférence de presse mardi pour l'annonce du nouveau sélectionneur des Bleus : « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Sans surprise, il s'agira bien de Zinedine Zidane qui va pouvoir se mettre très rapidement au travail.

Le cas Tchouaméni va ferait parler Il faut dire que plusieurs chantiers sont à travailler pour Zizou. A commencer par le milieu de terrain, un secteur au sein duquel Aurélien Tchouaméni a été décevant durant la Coupe du monde, comme l'a souligné Benoit Trémoulinas qui estime même qu'Adrien Rabiot est passé devant désormais en terme d'importance en Bleus. « J’ai aimé le Mondial d’Adrien Rabiot, et je trouve qu’on n’en a pas assez parlé, il a été un peu dans l’ombre. Mais lui, il a énormément couru, il a mis l’intensité qu’il fallait. C’était lui le vice-capitaine, ce n’était pas Aurélien Tchouaméni. A la base, je voulais dire qu’Aurélien Tchouaméni n’est pas au niveau vis-à-vis de son statut. Lorsque je l’ai vu jouer face à l’Espagne… Alors, on dit qu’il était blessé, mais je le juge sur sa prestation. Il a décidé de jouer, donc qu’il soit blessé ou non… A partir du moment où tu commences à chaque fois à redescendre entre tes deux centraux, c’est la facilité en fait… Nous, ce qu’on voulait voir du côté d’Aurélien Tchouaméni, c’est un garçon qui prend des risques… Il fallait qu’il amène de la personnalité. Lorsque vous êtes au milieu de terrain et que vous jouez contre l’Espagne, il faut la gagner cette bataille du milieu. Et avec un joueur qui redescendait trop bas, c’était perdu d’avance », lance l'ancien latéral gauche sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.