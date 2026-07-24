Zidane va prendre une grande décision et remplacer un cadre de Deschamps : «Il n’est pas au niveau»

Dans les prochains jours, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France pour remplacer Didier Deschamps. Et il va rapidement devoir trancher certains cas épineux, comme celui d'Aurélien Tchouaméni qui sort d'une Coupe du monde très compliquée. Pour Alain Giresse, il faudrait même trouver un joueur à introduire au milieu de terrain.
La Coupe du monde 2026 a pris fin pour l'équipe de France sur une défaite contre l'Angleterre lors de la petite finale au terme d'un match très spectaculaire (4-6). C'est donc ainsi que s'est achevé le mandat de Didier Deschamps sur le banc des Bleus après 14 ans. Il sera remplacé par Zinedine Zidane, dont la nomination est désormais imminente et qui ne fait plus de doute depuis plusieurs mois.
C'est imminent pour Zidane
La FFF a d'ailleurs communiqué ces dernières heures à ce sujet, officialisant la tenue d'une conférence de presse mardi pour l'annonce du nouveau sélectionneur des Bleus : « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Sans surprise, il s'agira bien de Zinedine Zidane qui va pouvoir se mettre très rapidement au travail.
Le cas Tchouaméni va ferait parler
Il faut dire que plusieurs chantiers sont à travailler pour Zizou. A commencer par le milieu de terrain, un secteur au sein duquel Aurélien Tchouaméni a été décevant durant la Coupe du monde, comme l'a souligné Benoit Trémoulinas qui estime même qu'Adrien Rabiot est passé devant désormais en terme d'importance en Bleus. « J’ai aimé le Mondial d’Adrien Rabiot, et je trouve qu’on n’en a pas assez parlé, il a été un peu dans l’ombre. Mais lui, il a énormément couru, il a mis l’intensité qu’il fallait. C’était lui le vice-capitaine, ce n’était pas Aurélien Tchouaméni. A la base, je voulais dire qu’Aurélien Tchouaméni n’est pas au niveau vis-à-vis de son statut. Lorsque je l’ai vu jouer face à l’Espagne… Alors, on dit qu’il était blessé, mais je le juge sur sa prestation. Il a décidé de jouer, donc qu’il soit blessé ou non… A partir du moment où tu commences à chaque fois à redescendre entre tes deux centraux, c’est la facilité en fait… Nous, ce qu’on voulait voir du côté d’Aurélien Tchouaméni, c’est un garçon qui prend des risques… Il fallait qu’il amène de la personnalité. Lorsque vous êtes au milieu de terrain et que vous jouez contre l’Espagne, il faut la gagner cette bataille du milieu. Et avec un joueur qui redescendait trop bas, c’était perdu d’avance », lance l'ancien latéral gauche sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
«Il va falloir voir quels sont les joueurs que l’on peut introduire dans ce milieu de terrain»
Un avis partagé par Alain Giresse qui estime même que le remplacement d'Aurélien Tchouaméni doit même être étudié par Zinedine Zidane. « Ça a été criant face à l’Espagne. Le milieu de terrain espagnol a dominé complètement ce secteur de jeu qui est très important. C’est ce qu’on recherche, oui. On a maintenant des attaquants qui percutent, qui sont déterminants surtout avec leur vitesse d’exécution, et au milieu… On a Michael Olise, il nous a démontré qu’il pouvait être un grand meneur de jeu. Malheureusement, il n’a pas tenu jusqu’au bout ce rôle qu’il avait démontré, et qui pouvait laisser espérer qu’un milieu comme ça, un créatif… Après, vous savez, dans chaque équipe, on a des secteurs de jeu qui sont plus ou moins importants, mais là il va falloir voir quels sont les joueurs que l’on peut introduire dans ce milieu de terrain. Pour le moment, ce n’est pas facile. Ou alors, peut-être modifier un peu le système pour justement compenser le manque de joueurs qu’on a dans son secteur », affirme-t-il au micro d'Europe 1.