Zinedine Zidane arrive en équipe de France : Emmanuel Petit prédit déjà la réaction de Kylian Mbappé dans le vestiaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à la tête des Bleus pendant 14 ans, Didier Deschamps a fait ses adieux à l'issue de la Coupe du monde 2026, conclue à la 4ème place après l'élimination en demi-finales contre l'Espagne et la défaite lors de la petite finale face à l'Angleterre. Didier Deschamps devrait laisser sa place à Zinédine Zidane, dont l'arrivée est très attendue. Pour Emmanuel Petit, la légende du football français saura prendre en main rapidement son équipe, y compris Kylian Mbappé.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps va laisser son poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Et pour le reprendre, c'est Zinédine Zidane qui devrait être annoncé dans les prochains jours par la Fédération française de football. Le Ballon d'Or 1998, qui a bien réussi sur le banc du Real Madrid pour sa première expérience entre 2016-2018 et 2019-2021, devrait faire rapidement son retour sur le devant de la scène, lui qui n'a plus entraîné depuis. Au vu de son statut, il ne devrait pas avoir de problèmes pour s'imposer dans le vestiaire. Emmanuel Petit imagine déjà un grand succès.

Nouvelle mission pour Zinédine Zidane Même si l'officialisation de son arrivée à la tête de l'Equipe de France n'a pas encore eu lieu, Zinédine Zidane est bien celui qui reprendra le flambeau à la suite du départ de Didier Deschamps. Le sélectionneur de 57 ans vient de quitter son poste après avoir connu énormément de succès lors des 14 dernières années. Il avait pris en charge cette équipe en 2012 lorsque plus rien n'allait et a fait un travail formidable. Forcément, lui succéder n'est pas une chose facile et Zidane semble avoir le profil parfait.

« Tout ce qu’il touche se transforme en or » Plutôt discret ces dernières années, Zinédine Zidane aura fort à faire en reprenant l'Equipe de France. Malgré l'élimination en demi-finales, la Coupe du monde 2026 a été un succès qui laisse voir tout de même quelques chantiers. En attendant sa nomination officielle, Zinédine Zidane devrait commencer vraiment à ce poste le 1er septembre prochain. Emmanuel Petit le voit connaître un succès similaire. « Je ne sais pas, mais ce que je sais c’est que tout ce qu’il touche se transforme en or, comme Didier. Didier, pendant ses 14 ans, il a eu de bons résultats comme des crashs assez retentissants. Mais Didier, quand il a récupéré l’Equipe de France c’était un champ de ruines sur et en dehors du terrain, et avec son staff ils ont fait un travail exceptionnel, qui a remis la France au milieu de la carte du Monde. Tout le monde nous a respecté à nouveau avec les résultats mais dans le process initié. Pour Zizou, pas forcément, mais ce garçon c’est un alchimiste, tout ce qu’il touche se transforme en or » déclare l'ancien champion du monde dans Rothen s'enflamme sur RMC.