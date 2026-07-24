Équipe de France : Lucas Digne victime de racisme pendant la Coupe du monde, la ministre des Sports intervient dans la polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’origine du penalty accordé à l’Espagne lors de la demi-finale du Mondial (0-2) le 14 juillet dernier, Lucas Digne a été la cible d’injures à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Invitée de Sud Radio, Marina Ferrari, la ministre des Sports, a condamné ces propos.

Retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Lucas Digne est parvenu à dépasser Théo Hernandez dans la hiérarchie des latéraux gauches. Face à l’Espagne, c’est donc lui qui était titulaire avec la lourde mission de stopper Lamine Yamal, une soirée à oublier pour l’ancien du LOSC, auteur d’une faute dans la surface sur la star du FC Barcelone avec un coup de pied involontaire sur sa hanche en tentant de dégager le ballon. L’arbitre de la rencontre, Ivan Barton, avait désigné le point de penalty, et Mikel Oyarzabal n’avait pas perdu l’occasion d’ouvrir le score pour la Roja.

Lucas Digne traité de « sale Blanc » Dans la foulée, le latéral gauche de 33 ans, en passe de retrouver le PSG cet été, a été la cible de message haineux sur les réseaux sociaux. « Sale fdp t’es le seul blanc de ton équipe et on perd à cause de toi », « il faut encore moins de blancs en EDF », « Lucas Digne, vous voulez remplir votre quota de blancs dans l’équipe, regardez maintenant », « Sale blanc de merde », « Lucas Digne, je ne veux plus un blanc dans l’équipe de France », « Éloignez ce Blanc de mon club » ou encore « On a mis un Blanc pour faire plaisir aux Français », a-t-on pu lire. Julien Odoul, député du Rassemblement national, avait condamné ces propos, dénonçant par ailleurs le « silence radio » de la classe politique. « Si les mêmes commentaires abjects avaient visé Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé, toute la gauche antiraciste serait montée au créneau avec cris et hurlements, avait-il indiqué sur X. Mais comme il s’agit de Lucas Digne, c’est silence radio parce que le racisme anti-blanc ne les intéresse pas. Honteux. »

« Les insultes racistes inadmissibles dont Lucas Digne a été victime (…) sont passées assez crème dans l’opinion publique » « Les insultes racistes inadmissibles dont Lucas Digne a été victime (…) sont passées assez crème dans l’opinion publique. Et certainement beaucoup plus crème que si c’était un joueur de couleur qui avait été victime d’un déferlement de haine raciste et s’était fait traiter de ‘singe’, ou de choses comme ça, avait également relevé sur sa chaîne YouTube Pierre Ménès, ancien journaliste à L’Équipe. Personnellement, ça ne me surprend pas puisque beaucoup de nos compatriotes dénient l’existence du racisme anti-blancs. Pour moi, le racisme, c’est quand une minorité est opprimée et discriminée par une majorité. Il n’y a aucune notion de couleurs là-dedans. Il est évident que traiter (Lucas) Digne de ‘sale blanc’, ce n’est pas plus insupportable, mais c’est largement autant insupportable que de traiter (Jules) Koundé ou (Kylian) Mbappé de ‘singes’ ou de ‘sales noirs’. C’est exactement la même chose, le même pied d’égalité. » Invitée de Sud Radio ce jeudi, la ministre des Sports a été interrogée sur la polémique.