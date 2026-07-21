«Il est en danger» : Zinedine Zidane va faire une première victime de renom en équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques jours, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France afin de remplacer Didier Deschamps. Et les premiers choix de l'ancien numéro 10 des Bleus seront très attendus. D'ailleurs, l'une des premières victimes de l'ère Zidane pourrait être Aurélien Tchouaméni qui sort d'une Coupe du monde compliquée.

Cadre de Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni était même le vice-capitaine derrière Kylian Mbappé durant la Coupe du monde. Néanmoins, le milieu de terrain du Real Madrid a été l'une des grandes déceptions du Mondial du côté des Bleus, comme en témoigne sa prestation en demi-finale contre l'Espagne. A tel point que certains observateurs auraient préféré voir Manu Koné aligné avec Adrien Rabiot. Et souhait qui sera peut-être exaucé avec Zinedine Zidane comme l'explique le journaliste Giovanni Castaldi qui estime qu'avec le changement de sélectionneur, Aurélien Tchouémani est en danger.

Tchouaméni, première victime de l'ère Zidane ? « C’est un avertissement car le sélectionneur change. Didier Deschamps en avait fait son homme de base au milieu de terrain en sentinelle, le vice-capitaine… On va repartir sur un nouveau cycle, et on ne sait pas comment sera l’état d’esprit de Zidane… Les statuts, on peut les faire et les défaire en quelques mois. Manu Koné a fait une bonne Coupe du Monde et va jouer en Premier League. Il va prendre plus d’épaisseur, ça va aller box to box, et il va peut-être prendre plus de coffre. Je dis que sa titularisation à Aurélien Tchouaméni n’est pas faite. Son poste n’est pas scellé dans le marbre », explique-t-il au micro de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.