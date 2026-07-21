«Il est en danger» : Zinedine Zidane va faire une première victime de renom en équipe de France ?

Dans quelques jours, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France afin de remplacer Didier Deschamps. Et les premiers choix de l'ancien numéro 10 des Bleus seront très attendus. D'ailleurs, l'une des premières victimes de l'ère Zidane pourrait être Aurélien Tchouaméni qui sort d'une Coupe du monde compliquée.
Cadre de Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni était même le vice-capitaine derrière Kylian Mbappé durant la Coupe du monde. Néanmoins, le milieu de terrain du Real Madrid a été l'une des grandes déceptions du Mondial du côté des Bleus, comme en témoigne sa prestation en demi-finale contre l'Espagne. A tel point que certains observateurs auraient préféré voir Manu Koné aligné avec Adrien Rabiot. Et souhait qui sera peut-être exaucé avec Zinedine Zidane comme l'explique le journaliste Giovanni Castaldi qui estime qu'avec le changement de sélectionneur, Aurélien Tchouémani est en danger.
Tchouaméni, première victime de l'ère Zidane ?
« C’est un avertissement car le sélectionneur change. Didier Deschamps en avait fait son homme de base au milieu de terrain en sentinelle, le vice-capitaine… On va repartir sur un nouveau cycle, et on ne sait pas comment sera l’état d’esprit de Zidane… Les statuts, on peut les faire et les défaire en quelques mois. Manu Koné a fait une bonne Coupe du Monde et va jouer en Premier League. Il va prendre plus d’épaisseur, ça va aller box to box, et il va peut-être prendre plus de coffre. Je dis que sa titularisation à Aurélien Tchouaméni n’est pas faite. Son poste n’est pas scellé dans le marbre », explique-t-il au micro de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Aurélien Tchouaméni est en danger pour sa place de titulaire»
« On parle beaucoup de Manu Koné, et je veux bien qu’il soit jeune, tout ça, mais il y a un garçon qui pousse très fort aussi, c’est Warren Zaïre Emery. Quand on parle de hauteur de bloc, d’aller chercher les garçons haut, s’il y a bien quelqu’un qui peut le faire, qui a le volume de courses pour aller presser, harceler, faire des courses à vide qui sont maintenant essentielles dans le football moderne, c’est lui. A mon sens, et je ne sais pas comment va jouer Zinedine Zidane même si on sait qu’il aime bien le 4-4-2, et même du 4-3-3, si tu fais un milieu à trois avec Manu Koné, Adrien Rabiot, et Warren Zaïre Emery… On peut même parler de Désiré Doué au milieu, qui est son poste de formation… Aurélien Tchouaméni est en danger pour sa place de titulaire. Je ne pense pas qu’il soit hors de la liste parce que c’est un joueur d’expérience, mais pour moi, il est sur la sellette pour le onze de départ, très clairement », ajoute Giovanni Castaldi.