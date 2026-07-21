Zinedine Zidane de retour équipe de France : «J'en ai rien à cirer», Pierre Ménès regrette déjà Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, Zinedine Zidane devrait être officiellement intronisé comme le successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Une nomination très attendue par la plupart des Français, mais pas par Pierre Ménès qui ne semble pas emballé par la venue de l'ancien numéro 10.

C'est quasiment officiel, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. L'arrivée de Zizou est attendue par la plupart des fans des Bleus. Un enthousiasme absolument pas partagé par Pierre Ménès, qui se montre même réticent à cette idée, rappelant que faire mieux que Deschamps ne sera pas simple.

Pierre Ménès pas convaincu du tout par Zizou « Si je trouve cette sacralisation quasi permanente de Zinedine Zidane ? Je pense qui me font le plaisir de me suivre depuis un moment savent toutes les réserves que j’ai sur le personnage de Zidane, et évidemment pas sur le joueur. Mais sur le personnage, voire sur l’homme Zidane. C’est quelqu’un que je n’apprécie pas, et qui me le rend bien. Maintenant, ce n’est pas ça qui m’empêchera de juger ce qu’il fera à la tête de l’équipe de France avec objectivité. Mais il est évident qu’en France, c’est Saint Zizou, et tout ce qu’il fait est nécessairement formidable et touché du sceau du génie », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.