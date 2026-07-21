Zinedine Zidane de retour équipe de France : «J'en ai rien à cirer», Pierre Ménès regrette déjà Didier Deschamps !

Dans les prochaines heures, Zinedine Zidane devrait être officiellement intronisé comme le successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Une nomination très attendue par la plupart des Français, mais pas par Pierre Ménès qui ne semble pas emballé par la venue de l'ancien numéro 10.
C'est quasiment officiel, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. L'arrivée de Zizou est attendue par la plupart des fans des Bleus. Un enthousiasme absolument pas partagé par Pierre Ménès, qui se montre même réticent à cette idée, rappelant que faire mieux que Deschamps ne sera pas simple.
Pierre Ménès pas convaincu du tout par Zizou
« Si je trouve cette sacralisation quasi permanente de Zinedine Zidane ? Je pense qui me font le plaisir de me suivre depuis un moment savent toutes les réserves que j’ai sur le personnage de Zidane, et évidemment pas sur le joueur. Mais sur le personnage, voire sur l’homme Zidane. C’est quelqu’un que je n’apprécie pas, et qui me le rend bien. Maintenant, ce n’est pas ça qui m’empêchera de juger ce qu’il fera à la tête de l’équipe de France avec objectivité. Mais il est évident qu’en France, c’est Saint Zizou, et tout ce qu’il fait est nécessairement formidable et touché du sceau du génie », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Que Zidane soit sélectionneur de l’Equipe de France ou pas, je n’en ai rien à cirer»
« Voilà… Il est évident que depuis son triomphe avec le Real Madrid et ses trois Ligue des Champions consécutives, il est sur le côté, ce qui évidemment en France s’appelle la jurisprudence Simone Veil, c’est-à-dire moins tu en fais, moins tu as de pouvoir, plus tu es populaire. Ça a renforcé encore plus son aura le fait de ne rien faire. Là, il va être confronté à la réalité des choses, à la réalité de l’équipe de France, au problème de gardien, au problème des latéraux, au problème du milieu… Ça va être à lui de trouver les solutions. Il va falloir qu’il les trouve, qu’il fasse déjà aussi bien que Didier Deschamps, et c’est tout le mal que je souhaite aux Bleus. Parce que moi, franchement, que Zidane soit sélectionneur de l’équipe de France ou pas, je n’en ai rien à cirer. Ce qui m’intéresse, c’est que l’équipe de France continue à être performante, et brille dans les tournois auxquels elle participe. Les deux derniers tournois c’est deux demi-finales. Moi, je veux bien qu’on commence à galvauder des places en demi-finale, mais on ne se souvient quand même pas d’où on vient », ajoute Pierre Ménès.