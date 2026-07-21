Clash avec Deschamps : «Ça me fait beaucoup rire», Christophe Dugarry en rajoute une couche... et balance sur les journalistes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse sur les propos tenus à son égard par Christophe Dugarry, le consultant de RMC a tenu à en remettre une couche, pointant surtout du doigt l'hypocrisie de certains journalistes, tout en expliquant son point de vue.

Ce n'est pas un secret, Didier Deschamps et Christophe Dugarry ne sont pas les meilleurs amis du monde. L'ancien joueur de l'AC Milan et du FC Barcelone, très proche de Zinedine Zidane, s'était d'ailleurs montré très virulent à l'égard du sélectionneur des Bleus après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne : « Il a brillé pendant toute sa carrière de sélectionneur de l’équipe de France en négligeant le jeu collectif. Ça fait quatorze ans qu’on se fait chier. On l’a toujours fait passer pour le plus grand sélectionneur de tous les temps. On m’a dit "Deschamps, on ne joue pas bien mais on gagne". Mais tu gagnes que dalle, tout ça c’est du bluff depuis le début, je trouve ça terrible. Sur sept compétitions, avec des générations exceptionnelles, il en a gagné une. A l’arrivée il a le même palmarès que Roger Lemerre et qu’Aimé Jacquet. Le bilan est extraordinaire, il a le plus de sélections et de victoires. Mais heureusement qu’il a tout ça, il est resté 72 ans ».

Dugarry en rajoute une couche sur Deschamps Des propos qui ne sont évidemment pas passés inaperçus et pour lesquels Didier Deschamps a été invité à répondre. « Les critiques de Dugarry ? Zappez tout de suite c'est plus simple. Next. Je n'ai pas à répondre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. (...) Pourquoi vous allez toujours chercher des avis négatifs ? Pour avoir ma réaction ? Ah... Eh bien ça va intéresser tout le monde de savoir que la relation est parfaite », avait lâché l'ancien coach de l'OM en conférence de presse avant la petite finale contre l'Angleterre. Et Christophe Dugarry a tenu à en remettre une couche afin de clore son conflit par médias interposés.