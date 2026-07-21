Clash avec Deschamps : «Ça me fait beaucoup rire», Christophe Dugarry en rajoute une couche... et balance sur les journalistes !

Alors que Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse sur les propos tenus à son égard par Christophe Dugarry, le consultant de RMC a tenu à en remettre une couche, pointant surtout du doigt l'hypocrisie de certains journalistes, tout en expliquant son point de vue.
Ce n'est pas un secret, Didier Deschamps et Christophe Dugarry ne sont pas les meilleurs amis du monde. L'ancien joueur de l'AC Milan et du FC Barcelone, très proche de Zinedine Zidane, s'était d'ailleurs montré très virulent à l'égard du sélectionneur des Bleus après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne : « Il a brillé pendant toute sa carrière de sélectionneur de l’équipe de France en négligeant le jeu collectif. Ça fait quatorze ans qu’on se fait chier. On l’a toujours fait passer pour le plus grand sélectionneur de tous les temps. On m’a dit "Deschamps, on ne joue pas bien mais on gagne". Mais tu gagnes que dalle, tout ça c’est du bluff depuis le début, je trouve ça terrible. Sur sept compétitions, avec des générations exceptionnelles, il en a gagné une. A l’arrivée il a le même palmarès que Roger Lemerre et qu’Aimé Jacquet. Le bilan est extraordinaire, il a le plus de sélections et de victoires. Mais heureusement qu’il a tout ça, il est resté 72 ans ».
Dugarry en rajoute une couche sur Deschamps
Des propos qui ne sont évidemment pas passés inaperçus et pour lesquels Didier Deschamps a été invité à répondre. « Les critiques de Dugarry ? Zappez tout de suite c'est plus simple. Next. Je n'ai pas à répondre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. (...) Pourquoi vous allez toujours chercher des avis négatifs ? Pour avoir ma réaction ? Ah... Eh bien ça va intéresser tout le monde de savoir que la relation est parfaite », avait lâché l'ancien coach de l'OM en conférence de presse avant la petite finale contre l'Angleterre. Et Christophe Dugarry a tenu à en remettre une couche afin de clore son conflit par médias interposés.
«Beaucoup pensent comme moi, mais peu osent le dire»
« Ça me fait beaucoup rire… Plutôt que de dire "Duga a dit", mais que les journalistes disent ce qu’ils pensent… J’entends à droite, à gauche, ce qui se dit… Beaucoup pensent comme moi, mais peu osent le dire, pas beaucoup veulent le dire… Un titre en 14 ans, on a le droit d’apprécier, on a le droit de trouver ça super, on a le droit aussi de trouver ça pas extraordinaire ou un peu juste… », lance-t-il dans un premier temps au micro de Rothen s'enflamme avant de nuancer son propos. « Après, attention… J’ai adoré les mots de Liza, et je trouve que c’est la meilleure des choses qu’a apportée Deschamps à l’Equipe de France… Comme le dit Liza, il a rétabli le prestige du maillot, les valeurs de l’Equipe de France, le professionnalisme, la rigueur, la discipline, l’autorité… Alors que porter le maillot ça partait à vau-l’eau, ça n’avait plus de sens pour beaucoup de joueurs et tout… Il a ramené ça. C’est un passage réussi, il n’y a aucun doute là-dessus. Après, on a le droit de mettre un bémol, et de choisir la statue qu’on a envie de mettre, et de qui, dans son jardin », ajoute Christophe Dugarry, qui attend désormais avec impatience la prise de pouvoir de son grand ami Zinedine Zidane.